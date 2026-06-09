Abelardo De la Espriella propone auditoría exhaustiva y reducción burocrática para sanear las finanzas del Estado

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella aclara que no habrá liquidaciones inmediatas de instituciones estatales, sino una reorganización basada en auditorías contables y la eliminación de duplicidades administrativas.

En el marco de la intensa recta final de la campaña electoral para la segunda vuelta presidencial, el candidato Abelardo De la Espriella ha decidido abordar de manera frontal los rumores y las preocupaciones que han surgido en torno al destino de las instituciones estatales.

Durante una entrevista detallada con el periodista Julio Sánchez Cristo para la emisora W, el aspirante desmintió categóricamente la idea de que su gobierno iniciaría una ola de liquidaciones automáticas o indiscriminadas de organismos públicos apenas asuma el poder. De la Espriella subrayó que los documentos técnicos que han circulado y que sus detractores utilizan para alimentar el miedo a un desmantelamiento estatal son, en realidad, estudios preliminares y recomendaciones técnicas que no han sido adoptados formalmente como la política oficial de su programa de gobierno.

El núcleo de la propuesta del candidato no reside en una destrucción ciega del aparato estatal, sino en una reorganización profunda y estratégica fundamentada en la realidad financiera de la caja de la nación. De la Espriella ha lanzado una advertencia severa sobre la situación fiscal del país, calificando el nivel de gasto público actual como insostenible y financieramente inviable.

Según su diagnóstico, el Estado colombiano se encuentra en una posición crítica que compromete seriamente su capacidad para honrar sus deudas internacionales y mantener el funcionamiento básico de sus servicios. Por lo tanto, cualquier modificación en la estructura del Estado no comenzará con un decreto de supresión, sino con un examen contable exhaustivo y riguroso.

El aspirante enfatizó que es imperativo realizar una auditoría integral que permita conocer la realidad económica y financiera de cada una de las instituciones antes de tomar decisiones definitivas sobre su permanencia o transformación. Más allá de la auditoría, la estrategia de optimización administrativa de De la Espriella tiene objetivos claros: combatir la hipertrofia burocrática y eliminar la redundancia de funciones.

El plan contempla la fusión de entidades que posean competencias superpuestas, evitando que múltiples organismos realicen la misma tarea, lo cual genera un gasto ineficiente de los recursos públicos. Esta reestructuración se verá acompañada de un recorte drástico en los gastos de funcionamiento que no se consideren prioritarios para la prestación de servicios al ciudadano.

Entre las medidas concretas que propone el candidato se encuentra la reducción directa de los costos asociados a los vehículos oficiales, la disminución sustancial de los viáticos otorgados a funcionarios y la eliminación total de los contratos de consultoría que sean catalogados como innecesarios o redundantes. Para complementar este proceso de austeridad y modernización, el candidato apuesta por una digitalización masiva y acelerada de los trámites públicos.

Esta iniciativa busca no solo abaratar los costos operativos del Estado al reducir la dependencia del papel y de la presencia física en oficinas, sino también hacer que la operación estatal sea mucho más ágil, transparente y eficiente para el ciudadano común. Al integrar la tecnología en la gestión pública, De la Espriella sostiene que es posible reducir la burocracia sin afectar la calidad de la atención, transformando el Estado en una entidad más ligera y menos costosa.

Con este enfoque, el aspirante busca proyectar una imagen de administrador responsable que prioriza la salud fiscal del país sobre los intereses políticos de mantener estructuras administrativas infladas. Finalmente, es importante destacar que estas propuestas emergen en un contexto de alta tensión política, donde el candidato también ha tenido que lidiar con amenazas contra su integridad personal, lo que ha llevado al gobierno actual a reforzar su seguridad.

A pesar de estas presiones, De la Espriella mantiene su postura de que la única salida para Colombia es un ajuste fiscal valiente y técnico. La promesa de inyectar recursos al sistema de salud, mientras se recorta el gasto administrativo superfluo, refleja su intención de redistribuir el presupuesto estatal hacia áreas críticas, asegurando que los medicamentos y las citas médicas vuelvan a ser una realidad para la población, financiando este giro mediante el ahorro obtenido de la lucha contra la burocracia ineficiente y el despilfarro en los gastos de representación del Estado





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abelardo De La Espriella Reforma Del Estado Gasto Público Burocracia Elecciones Presidenciales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombia Renaciente respalda a Abelardo De la Espriella, pero el candidato rechaza el apoyoEl partido Colombia Renaciente ha oficializado su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta, pero el candidato ha rechazado el apoyo y ha cuestionado las motivaciones detrás del anuncio

Read more »

Abelardo De La Espriella rechaza apoyo de Colombia Renaciente para segunda vueltaEl candidato presidencial Abelardo De La Espriella rechazó públicamente el respaldo anunciado por el partido Colombia Renaciente para la segunda vuelta electoral. A través de redes sociales, afirmó que no aceptará apoyos de sectores políticos tradicionales y reiteró su compromiso exclusivo con los ciudadanos, cuestionando las motivaciones del partido y defendiendo la independencia de su proyecto político.

Read more »

La nueva estrategia de Abelardo De La Espriella para llevarse los votos del centroLa carta de Abelardo De La Espriella para conquistar el centro: José Manuel Restrepo gana protagonismo rumbo a la segunda vuelta.

Read more »

Abelardo de la Espriella rechaza apoyo de Jhon Arley Murillo y Colombia Renaciente'No acepto ese apoyo': De la Espriella responde a Jhon Arley Murillo de Colombia Renaciente.

Read more »