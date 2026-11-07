Abelardo de la Espriella protege a Carlos Ríos tras hallazgo de intrusos en su residencia

El presidente colombiano respalda al director del Dapre, Carlos Andrés Ríos Puerta, tras el allanamiento de su hogar y sus denuncias de corrupción.

El presidente Abelardo de la Espriella declaró este sábado 7 de noviembre su apoyo incondicional al director del Departamento Administrativo de la Presidencia ( Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta. Esta afirmación se produce tras el hallazgo de tres individuos con antecedentes penales dentro de la vivienda del funcionario. El mandatario prometió garantizar la protección integral de Ríos y su familia contra cualquier amenaza.

Respuesta presidencial ante intrusiones en la vivienda

En un pronunciamiento publicado en la mañana del mismo día en su cuenta de X, De la Espriella vinculó cualquier ataque contra Ríos con la figura presidencial. El mensaje afirmaba textualmente: "¡Quien se mete con Carlos Ríos, se mete con el presidente de la República!". Añadió que ningún miembro de su equipo estaría solo ni desprotegido. El mandatario concluyó indicando que no permitirían que las amenazas silencien a quienes denuncian la corrupción.

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Detalles del hallazgo y antecedentes de los intrusos

El incidente fue revelado por primera vez el 5 de noviembre por el vocero presidencial, Miller Soto. Según su informe, el 28 de octubre las autoridades de protección encontraron a tres hombres dentro de la residencia de Ríos. Soto enfatizó que los individuos estaban dentro de las instalaciones internas, no en el exterior. Los hombres tenían antecedentes judiciales por homicidio y hurto agravado.

Las autoridades identificaron a los tres sujetos y los pusieron a disposición de las autoridades competentes. Soto también divulgó un video con fotografías de los tres intrusos para la opinión pública. Este evento ocurre en un contexto de alta tensión política y seguridad para los funcionarios del gobierno actual.

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Denuncias de corrupción y presuntos sexocontratos

El Gobierno relacionó estos hechos con las denuncias presentadas por Ríos el 21 de octubre durante un debate de control político. El debate se realizó en la Comisión Segunda del Senado de la República. Ríos alegó una presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas al Dapre mediante órdenes de prestación de servicios.

Según Ríos, estas relaciones se dieron a cambio de favores personales durante el gobierno de Gustavo Petro. El funcionario afirmó que varias mujeres ya han entregado testimonios sobre esta red. Además, sostuvo que los llamados "sexocontratos" se pagaron con recursos públicos del Estado colombiano.

Investigaciones fiscales y próximos pasos legales

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar como consecuencia directa de estas acusaciones. La entidad ordenó revisar las carpetas contractuales del Dapre para encontrar evidencia. También se instruyó recolectar elementos materiales probatorios para fortalecer el caso. Esta investigación busca esclarecer la veracidad de las afirmaciones de Ríos.

Ríos estaba citado a declarar ante la Fiscalía el 10 de noviembre originalmente. Sin embargo, solicitó más tiempo para reunir la información necesaria para su defensa. La diligencia quedó reprogramada para los días 18 y 19 de noviembre. Mientras tanto, las autoridades continúan buscando a una cuarta persona vista cerca del colegio de los hijos del director del Dapre.