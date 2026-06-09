Abelardo De la Espriella publica lista de políticos colombianos para que EE.UU. les revise la visa por supuesta compra de votos

El abogado y político colombiano Abelardo De la Espriella ha presentado una lista de figuras públicas que, según él, deberían ser investigadas por Estados Unidos por presunta compra de votos. La acción, dirigida al subsecretario Christopher Landau, ha reavivado el debate sobre la intervención extranjera en asuntos electorales internos y la falta de pruebas públicas.

El abogado y político colombiano Abelardo De la Espriella ha generado un intenso debate tras publicar una lista de supuestos políticos y dirigentes que, a su juicio, deberían ser investigados y sancionados por el gobierno de Estados Unidos , específicamente con la revocatoria de sus visas, debido a presuntas actividades de compra de votos de cara a la segunda vuelta presidencial .

En su declaración, De la Espriella busca directamente la intervención de las autoridades estadounidenses, apelando a la subsecretario de Estado, Christopher Landau, para que actúe y proteja la democracia colombiana. Este listado, que incluye nombres como Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández, Karime Cote, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Marta Peralta, Johanna Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo, ha sido presentado sin proporcionar pruebas concretas públicamente, lo que ha desatado críticas sobre la instrumentalización de entidades extranjeras para fines políticos internos.

El gesto de De la Espriella ha sido interpretado por muchos como un intento desesperado por influir en el proceso electoral y desprestigiar a figuras vinculadas a campañas contrarias, utilizando la credibilidad y el poder de investigación de Estados Unidos como arma política. La mención específica a Christopher Landau, a quien agradece por "proteger la democracia", sugiere una estrategia de presionar a la diplomacia estadounidense para que tomecartas en el asunto, algo que levanta alertas sobre la soberanía nacional y la posible violación de principios de no intervención.

Esta acción se da en un contexto de alta polarización política y a pocos días de la crucial segunda vuelta presidencial, donde la lucha contra la corrupción y la integridad electoral son temas centrales. El llamado a que Estados Unidos "tenga en el radar" a estos ciudadanos ha sido visto por analistas como una peligrosa normalización de la intervención externa en asuntos domésticos, que podría sentar un precedente negativo para la autonomía judicial y política del país.

Mientras tanto, los nombres mencionados no han emitido respuestas unificadas, pero se espera que rechacen en bloque lo que califican como una campaña de difamación sin sustento. La controversia abre un amplio debate sobre los límites de la lucha contra la corrupción, el uso de mecanismos internacionales y la ética en la contienda electoral, poniendo sobre la mesa la pregunta de hasta qué punto es legítimo buscar apoyo extranjero para combatir presuntos ilícitos, versus la manipulación de esas herramientas para ventajas partidistas.

La sociedad civil y los organismos de vigilancia han llamado a la prudencia y a que cualquier denuncia seria se canalice a través de las vías legales colombianas, sin necesidad de escenarios internacionales que puedan escalar tensiones. En medio de esto, el viaje relámpago de De la Espriella a Estados Unidos ha sido criticado por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el abogado viajó "a demandar a sus compatriotas", evidenciando la profunda grieta política que rodea este episodio.

El episodio también refleja la fragilidad percibida en los mecanismos internos de control electoral y la desconfianza en la capacidad de las instituciones colombianas para autoregularse, lo que lleva a actores a buscar soluciones externas. Sin embargo, expertos en derecho internacional advierten que la visa estadounidense es un privilegio que se concede bajo criterios discrecionales y que solicitantes pueden ser rechazados por "actividades ilegales" o corrupción, pero que no existe un proceso automático por inclusiones en listas públicas.

Por tanto, el impacto real de este listado dependerá de si las autoridades de EE. UU. consideran que hay evidencia substancial que justifique una investigación, algo que parece improbable sin un embargo judicial o una solicitud formal de cooperación.

El caso destaca, en definitiva, la temperatura política colombiana y cómo las elecciones están generando tácticas sin precedentes que mezclan lo jurídico, lo diplomático y lo mediático en una lucha de poder que tiene a la democracia del país en el centro del debate





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