Abelardo De la Espriella: ¿Qué le pasó al 'Embajador'?

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella ha sido objeto de señalamientos por parte del presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en relación con el caso de Rosa Elvira Cely. A pesar de esto, De la Espriella sigue adelante con su campaña y ha sido invitado a realizar una entrevista en vivo en la plataforma Kick.

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella ha sido objeto de señalamientos por parte del presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez , en relación con el caso de Rosa Elvira Cely .

A pesar de esto, De la Espriella sigue adelante con su campaña y ha sido invitado a realizar una entrevista en vivo en la plataforma Kick. La entrevista se espera que atraiga una gran audiencia debido a la popularidad de De la Espriella como candidato a la presidencia de Colombia. Recientemente, una encuesta de Invamer mostró que De la Espriella ha experimentado un ascenso acelerado en la intención de voto, mientras que Paloma Valencia ha retrocedido.

La entrevista de De la Espriella en Kick se realizará el próximo sábado y se espera que sea un evento importante en la campaña electoral. Además, Westcol, el creador de contenido, ha cancelado una entrevista en vivo con la candidata presidencial Paloma Valencia debido a la vinculación de Valencia con el presunto estafador Yeferson Cossio. Westcol ha confirmado que realizará una entrevista en vivo con De la Espriella el próximo sábado y con Iván Cepeda en la segunda vuelta.

De la Espriella ha sido objeto de críticas por parte de Petro y Uribe Vélez, quienes lo han acusado de engañar al pueblo con sus trapisondas. Sin embargo, De la Espriella sigue adelante con su campaña y se ha convertido en uno de los candidatos más populares en la carrera presidencial. La campaña electoral en Colombia sigue siendo intensa y emocionante, con varios candidatos compitiendo por el puesto de presidente.

La entrevista de De la Espriella en Kick es un evento importante en la campaña y se espera que atraiga una gran audiencia. La popularidad de De la Espriella como candidato a la presidencia de Colombia es un tema de interés para muchos colombianos, y su entrevista en vivo en Kick es un momento crucial en la campaña electoral.





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abelardo De La Espriella Campaña Presidencial Gustavo Petro Álvaro Uribe Vélez Rosa Elvira Cely Iván Cepeda Paloma Valencia Yeferson Cossio Westcol Kick

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Votaré por Abelardo de la EspriellaPor: Rafael Rodríguez-Jaraba

Read more »

Natalia Paris reafirmó su apoyo hacia Abelardo de la Espriella con particular video que levantó críticasLa modelo y DJ paisa encendió el debate en redes y consolidó su respaldo al abogado cordobés de cara a las elecciones.

Read more »

Abelardo De La Espriella afirmó que “el optimismo de Barranquilla tiene que trascender”El candidato de Defensores de la Patria aseguró que su trabajo estará enfocado en que no haya más inseguridad.

Read more »

Entrevista Westcol con Abelardo De la Espriella: fecha, hora y qué dijo sobre Iván CepedaEl creador de contenido dio indicios de una posible entrevista con Iván Cepeda, conozca aquí cuándo:

Read more »