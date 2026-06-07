Abelardo de la Espriella reacciona al asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta y promete justicia

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella emitió un mensaje tras el homicidio del periodista judicial Cristian Herrera Nariño en Cúcuta. De la Espriella lamentó el crimen destacó la trayectoria del comunicador y criticó al presidente Gustavo Petro. Además aseguró que en su eventual gobierno los responsables no tendrán tranquilidad y reiteró que en Colombia se hará justicia.

El asesinato del periodista Cristian Herrera Nariño ocurrido este sábado 6 de junio en Cúcuta continúa generando reacciones en distintos sectores del país. Una de las más recientes fue la del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella quien lamentó el crimen a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje expresó solidaridad con los familiares amigos y compañeros de trabajo del comunicador.

Recordó la trayectoria profesional de Herrera y resaltó el papel que desempeñó durante años en la región. Durante muchos años Cristian se destacó por sus investigaciones en contra de la delincuencia y la corrupción en Norte de Santander afirmó. La publicación también incluyó cuestionamientos sobre la situación de seguridad que enfrenta el país. De la Espriella manifestó su confianza en que las autoridades logren esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes participaron en el homicidio.

Así fue la vida de Cristian Herrera periodista judicial en Cúcuta que fue asesinado hablaba sin mido de narcotráfico políticos y corrupción. Cristian Herrera Nariño era una figura ampliamente reconocida en Norte de Santander por su trabajo en el cubrimiento de temas judiciales de seguridad y orden público.

A lo largo de su carrera construyó una sólida trayectoria en medios de comunicación regionales donde ganó notoriedad por el seguimiento a casos relacionados con criminalidad y asuntos de impacto para la comunidad. Además de su labor periodística también participó en procesos de comunicación institucional y mantuvo una activa presencia en escenarios informativos del departamento.

Su experiencia y conocimiento del contexto local lo convirtieron en una voz conocida dentro del ámbito mediático de Cúcuta y otras zonas de la región fronteriza. El comunicador fue interceptado por hombres armados cuando salía de una vivienda de familiares en la capital nortesantandereana. Tras el ataque fue trasladado a un centro asistencial donde falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los disparos.

Se conoce video exacto en el que asesinan a Cristian Herrera reconocido periodista judicial de Cúcuta sucedió delante de su familia. En otro apartado de su pronunciamiento de la Espriella lanzó críticas al presidente Gustavo Petro y aseguró que las instituciones encargadas de la investigación deberán responder con resultados. Pese a que Gustavo Petro siga estorbando confío en que los órganos de investigación y nuestras Fuerzas Armadas darán con los responsables del crimen afirmó.

El abogado concluyó su mensaje reiterando su compromiso con la lucha contra la criminalidad y enviando un mensaje de homenaje a Herrera. Desde el 7 de agosto estos asesinos recibirán su merecido no van a tener un minuto de tranquilidad en mi Gobierno. En Colombia se volverá a hacer justicia dijo. Paz en la tumba de Cristian.

¡Firme por la Patria! En un contexto más amplio el asesinato ha sido condenado por diversos sectores que exigen resultados claros en la investigación y una respuesta contundente del Estado frente a los ataques contra la prensa. Este crimen enciende alarmas sobre la seguridad de los periodistas en zonas de alto conflicto como el departamento de Norte de Santander fronterizo con Venezuela donde el narcotráfico y los grupos armados ilegales tienen una fuerte presencia.

La muerte de Herrera no solo es una tragedia familiar sino un golpe a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada. Las autoridades deben actuar con celeridad y determinar si el móvil del asesinato está relacionado con su trabajo periodístico o con其他 factores.

La comunidad periodística nacional ha alzado la voz para recordar que estos hechos no pueden quedar en la impunidad y que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes ejercen la profesión. El caso de Cristian Herrera se suma a una lista de comunicadores que han sido asesinados en Colombia en los últimos años lo que evidencia un patrón de vulnerabilidad.

Es Fundamental que se avance en las investigaciones con transparencia y que se judicialicen a todos los responsables materiales e intelectuales. Además se hace necesario evaluar los mecanismos de protección para periodistas en zonas de riesgo ya que muchos de ellos operan con recursos limitados y sin medidas de seguridad adecuadas.

Este trágico evento también ha puesto sobre la mesa el debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad del actual gobierno y la necesidad de reforzar la presencia institucional en territorios donde el crimen organizado ejerce control. La ciudadanía exige respuestas claras y acciones concretas que eviten que más vidas se pierdan. En redes sociales y medios de comunicación el repudio ha sido unánime y se han multiplicado los mensajes de solidaridad con la familia de Herrera.

Organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de prensa también se han pronunciado instando a las autoridades a investigar con rigor y a garantizar la protección de los periodistas. La gravedad de la situación requiere que el caso se priorice y que se asignen los recursos necesarios para un esclarecimiento rápido y efectivo. Mientras tanto la familia de Cristian Herrera exige justicia y espera que su muerte no sea en vano.

Su legado como periodista valiente que denunciaba la corrupción y el crimen debe ser reconocido y protegido. La sociedad en general debe unirse en rechazo a la violencia contra la prensa que busca silenciar voces críticas y obstaculizar el derecho a la información. En este sentido es crucial que el Estado implemente políticas integrales que incluyan prevención protección y justicia efectiva.

La impunidad en crímenes contra periodistas no puede continuar si se quiere fortalecer la democracia y el estado de derecho. Este caso debe marcar un antes y un después en la forma en que se aborda la seguridad de los comunicadores en Colombia.

Finalmente es importante recordar que el trabajo de Herrera era esencial para la comunidad ya que informaba sobre temas que afectaban directamente la vida de las personas como el narcotráfico la corrupción y el orden público. Su pérdida representa un daño significativo para el tejido social de Norte de Santander. Esperamos que las investigaciones avancen con seriedad y que se logre una condena ejemplar para quienes cometieron este acto cobarde





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