Abelardo De La Espriella rechaza la censura contra Defensores de la Patria

El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella rechazó la decisión judicial que ordena restringir el uso de expresiones y símbolos de su movimiento ciudadano, Defensores de la Patria. La campaña ejercerá de inmediato las acciones jurídicas correspondientes para defender sus derechos y solicitar la revisión de la medida.

Abelardo De La Espriella rechazó la decisión judicial que ordena restringir el uso de expresiones y símbolos que han acompañado durante meses a su movimiento ciudadano, Defensores de la Patria.

La campaña ejercerá de inmediato las acciones jurídicas correspondientes para defender sus derechos y solicitar la revisión de una medida que afecta elementos centrales de su identidad política en la recta final de la campaña presidencial. El candidato fue enfático: una decisión judicial podrá imponer restricciones sobre la publicidad electoral de una campaña, pero no podrá borrar el sentimiento patriótico de millones de colombianos ni impedir que los ciudadanos expresen, dentro del marco de la ley, su amor por Colombia.

"Oigan esta historia: un magistrado de Bogotá nos ha prohibido decir 'Firmes por la Patria'. Nos ha prohibido utilizar el nombre de nuestro movimiento popular, Defensores de la Patria. Colombianos, ¿ustedes están firmes por la Patria? ¿Ustedes son defensores de la Patria?

" afirmó. De La Espriella sostuvo que su movimiento no nació en una oficina ni responde a las estructuras tradicionales del poder. Nació de ciudadanos que decidieron organizarse para defender la democracia, recuperar la seguridad y construir un país con autoridad, libertad y esperanza.

Por eso hizo un llamado a sus seguidores para que continúen participando activamente en esta causa cívica y democrática, compartiendo sus mensajes, sus canciones y sus expresiones de respaldo en redes sociales y espacios ciudadanos, siempre con respeto por la Constitución y la ley.

"Cada video que suban diciendo 'Firme por la Patria' es un grito de libertad. Cada vez que compartan a los Defensores de la Patria estarán siendo parte de este movimiento libertario que está derrotando a los de siempre", señaló. La campaña reitera que acatará las decisiones judiciales mientras presenta los recursos procedentes, pero también defenderá con firmeza la libertad de expresión, la participación política y el derecho de los colombianos a manifestar su respaldo a una causa democrática.

No podrán convertir el patriotismo en una conducta censurable. Hoy necesito de ustedes. Que cada celular, cada estado de WhatsApp, cada video y cada camiseta de Colombia se conviertan en un mensaje de libertad. El candidato enfatizó que su movimiento no nació en una oficina ni responde a las estructuras tradicionales del poder, sino que nació de ciudadanos que decidieron organizarse para defender la democracia, recuperar la seguridad y construir un país con autoridad, libertad y esperanza.

La campaña presidencial de Defensores de la Patria se encuentra en la recta final y la decisión judicial ha generado una gran controversia en el país. La campaña reitera que acatará las decisiones judiciales mientras presenta los recursos procedentes, pero también defenderá con firmeza la libertad de expresión, la participación política y el derecho de los colombianos a manifestar su respaldo a una causa democrática





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abelardo De La Espriella Defensores De La Patria Censura Libertad De Expresión Participación Política Derechos De Los Colombianos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alerta ante la candidatura de Abelardo De la Espriella y su 'patria milagro'El análisis político advierte que la segunda vuelta presidencial con Abelardo de la Espriella representa un riesgo de autoritarismo, erosionar la democracia y fomentar una economía de choque con recortes extremos, y llama a desestimar su opción electoral.

Read more »

Elecciones presidenciales en Colombia 2026: ¿habrá debate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?Faltan poco menos de tres semanas para que finalice la campaña presidencial para la segunda vuelta, que definirá al futuro mandatario de Colombia. Los colombianos siguen a la expectativa del debate presidencial entre los candidatos tras el reconocimiento de las mesas escrutadas por parte de Iván Cepeda, de la misma manera, el candidato pidió que este se haga por RCN, Caracol y RTVC.

Read more »

Iván Cepeda acusa a Abelardo de la Espriella de planear un autoatentadoEl candidato presidencial de la izquierda no presentó ninguna prueba, pero pidió reforzar la seguridad de su contrincante y prometió denunciar ante la Fiscalía.

Read more »

Abelardo De la Espriella desmiente a Iván Cepeda sobre un supuesto autoatentadoEl exguerrillero Abelardo De la Espriella desmintió a Iván Cepeda sobre un supuesto autoatentado, en el que le dijo que sabía que iba a perder y eso lo tenía angustiado.

Read more »