Abelardo de la Espriella recibe cinco advertencias de la CRC por desvíos en alocuciones

El presidente Abelardo de la Espriella enfrenta críticas de la CRC por incumplir criterios de temas y tiempos en sus siete transmisiones, generando tensiones con la regulación.

El presidente Abelardo de la Espriella ha emitido siete alocuciones presidenciales en sus primeros 88 días de mandato, lo que genera un promedio de una intervención cada 12 días. Estas transmisiones han estado marcadas por advertencias oficiales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que ha detectado incumplimientos sistemáticos en los criterios establecidos para desarrollar estos espacios televisivos.

Advertencias por desvíos temáticos y temporales

De los siete informes emitidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, cinco contienen llamadas de atención directa hacia el jefe del Ejecutivo. En estos documentos se señala que el presidente Abelardo de la Espriella se ha desviado repetidamente de las temáticas previamente autorizadas. El control más reciente, correspondiente a la intervención del 25 de octubre, indica que el mandatario sobrepasó el tiempo solicitado por 9 minutos y 37 segundos, violando explícitamente los límites de duración.

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Además de la extensión del tiempo, la Comisión ha cuestionado la claridad sobre si las transmisiones se realizaron en vivo. El organismo regulador afirma que el ritmo de estas alocuciones comienza a constituir un patrón que debilita el cumplimiento de la recurrencia. Esto implica que el uso frecuente de esta figura podría estar afectando la estabilidad y el propósito original de los espacios de televisión pública.

Origen regulatorio y tensión con la oposición

Los controles actuales nacieron tras una decisión del Consejo de Estado durante la administración de Gustavo Petro. Dicho fallo determinó que existió un uso irrazonable y desproporcionado del servicio público de televisión, estableciendo criterios estrictos para las solicitudes de la Presidencia. Abelardo de la Espriella debe solicitar autorización a la Comisión de Regulación de Comunicaciones al menos seis horas antes de cada espacio, bajo pena de sanciones por incumplimiento.

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La oposición política ya está evaluando cómo replicar estas condiciones. Desde el Pacto Histórico, se planea incluir en el proyecto de reforma política una propuesta para garantizar tiempos similares a la oposición. El objetivo es generar un proceso de contraste informativo, dado que el actual presidente ha hablado exclusivamente en horario nocturno de domingos o lunes festivos, sin que ninguna intervención supere la hora de duración.

Críticas sectoriales y demandas de réplica

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, ha destacado una diferencia fundamental entre las alocuciones actuales y las de la administración anterior. Señala que no se deben usar para publicar intervenciones en eventos públicos o consejos de ministros, pues esto rompe el equilibrio y la libertad de información. Exige que, si se configura bajo esta figura, la oposición tenga una respuesta garantizada en los medios.

No obstante, esta postura sobre el derecho a la réplica no es compartida por todos los sectores de la bancada opositora. Las advertencias recurrentes de la Comisión de Regulación de Comunicaciones evidencian las tensiones persistentes entre el uso de la figura presidencial y los controles legales vigentes, especialmente en términos de urgencia, temática y temporalidad estricta.