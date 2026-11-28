El presidente Abelardo de la Espriella anuncia la expulsión de 14 extranjeros en Santander. El total supera las 1000 deportaciones, enfocadas en seguridad nacional y orden público.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que durante la mañana del sábado se ejecutaron 14 nuevas deportaciones de ciudadanos extranjeros. Esta acción se realizó mediante un operativo articulado entre Migración Colombia y la Policía Nacional, concentrado en varios municipios del departamento de Santander. Las autoridades identificaron que estos individuos acumulaban múltiples medidas correctivas por alterar la convivencia ciudadana.

Detalles del operativo migratorio en Santander

Según lo detallado por el jefe de Estado, los procedimientos de verificación migratoria se desarrollaron en los municipios de El Socorro, San Gil, Charalá, Oiba y Valle de San José. Los oficiales detectaron conductas reiteradas en estas zonas, las cuales incluyeron el porte de armas cortopunzantes, la distribución de sustancias psicoactivas, riñas callejeras y el irrespeto a la autoridad pública. Como resultado de estas investigaciones, se procedió a la expulsión inmediata de los 14 extranjeros implicados.

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El presidente Abelardo de la Espriella subrayó que cada uno de los expulsados acumulaba un total de 278 medidas correctivas anteriores. Estas sanciones previas reflejaban comportamientos sistemáticamente contrarios a la seguridad y el orden público en la región. La acción conjunta de las fuerzas de seguridad permitió desmantelar redes de inseguridad que afectaban la tranquilidad de los residents locales en el área metropolitana de Bucaramanga y sus alrededores.

Impacto en la seguridad y cifras oficiales

Con estas expulsiones recientes, el total de deportaciones de personas extranjeras supera la cifra de 1.000 durante la gestión actual de la administración De la Espriella. De este volumen total, casi la mitad de los casos están directamente relacionados con temas de seguridad nacional y amenaza al orden interno. El presidente señaló que este resultado es producto del trabajo articulado entre las agencias migratorias y el cuerpo policial, demostrando una estrategia efectiva para filtrar la presencia de individuos con historiales delictivos.

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Antes de este sábado, el último operativo de este tipo se registró el jueves 12 de noviembre. En esa ocasión, mientras el presidente encabezaba una operación antinarcóticos en Bucaramanga, la Alcaldía de la capital santandereana informó sobre la expulsión de 71 ciudadanos venezolanos que se encontraban bajo la custodia de la Policía Nacional. Este evento histórico elevó el contador de expulsados en la capital de Santander a más de 230 extranjeros solo en lo que va del año 2026.

Devolución y compromiso con el orden público

Una vez completados los trámites administrativos y de verificación, los 14 extranjeros fueron trasladados hasta el puente internacional Atanasio Girardot. En este punto fronterizo, fueron puestos formalmente a disposición de las autoridades migratorias de Venezuela para su ingreso al territorio vecino. Esta logística garantiza que la salida del país se realice de manera ordenada y bajo supervisión diplomática, evitando cualquier incidente en la línea de demarcación.

El presidente Abelardo de la Espriella reiteró su postura firme de que Colombia es una nación acogedora para quienes llegan a trabajar y respetar las leyes, pero zero tolerance para quienes alteran el orden. Afirmó que los recientes operativos son parte de una nueva política de seguridad que incluirá más ciudades del país. La administración mantiene que estas medidas son esenciales para proteger la tranquilidad de los compatriotas y asegurar la vigencia del estado de derecho en todo el territorio nacional.