Abelardo de la Espriella Responde a Acusaciones de Firmas Falsas en su Candidatura

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella defiende su inscripción ante una solicitud de revocatoria presentada ante el CNE por presuntas irregularidades en las firmas de apoyo. Denuncia una campaña de desprestigio y asegura que su candidatura es legal y válida.

Abelardo de la Espriella ha respondido enérgicamente a las acusaciones que ponen en tela de juicio la validez de su candidatura presidencial. El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) ha decidido investigar una solicitud de revocatoria presentada por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien alega la existencia de firmas falsas y documentos fraudulentos en el proceso de inscripción de De la Espriella.

Esta denuncia ha generado una ola de reacciones y ha puesto en el centro del debate la transparencia y legalidad del proceso electoral. La solicitud de revocatoria se basa en la afirmación de que las firmas de apoyo presentadas por De la Espriella no corresponden a la letra de los ciudadanos que supuestamente las avalan, lo que implicaría una manipulación del proceso de recolección de firmas y una violación de las normas electorales.

El CNE, en respuesta a esta denuncia, ha solicitado a la Registraduría Nacional realizar una exhaustiva revisión de las firmas para identificar posibles inconsistencias y determinar si efectivamente existen irregularidades. Además, se ha dado un plazo de cinco días hábiles a Abelardo de la Espriella y al comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria para que presenten pruebas que respalden su candidatura y desmientan las acusaciones formuladas.

De la Espriella, por su parte, ha rechazado categóricamente las acusaciones y ha calificado la solicitud de revocatoria como un intento desesperado de sus oponentes para sacarlo de la contienda electoral. En un mensaje dirigido a sus seguidores, ha asegurado que su candidatura está en firme y que todas las firmas fueron debidamente verificadas y validadas por la Registraduría Nacional en el momento de la inscripción.

Ha recordado que su inscripción fue aceptada y respaldada por el Consejo de Estado, lo que demuestra la legalidad y transparencia del proceso. El líder de los Defensores de la Patria ha denunciado una campaña de desprestigio en su contra, a la que ha calificado como una “guerra sucia” orquestada por sus adversarios políticos.

Ha acusado a sus oponentes de utilizar tácticas sucias, como encuestas manipuladas y titulares tendenciosos, para intentar socavar su imagen y disminuir sus posibilidades de éxito en las elecciones. De la Espriella ha afirmado que esta “leguleyada”, como la denomina, carece de fundamento jurídico y que la solicitud de revocatoria es extemporánea y absurda.

Ha criticado al CNE por no rechazar de plano la solicitud y por avocar el conocimiento de un asunto que, según él, no tiene ni pies ni cabeza a la luz del derecho y la jurisprudencia. La situación plantea interrogantes importantes sobre la integridad del proceso electoral y la necesidad de garantizar la transparencia y la legalidad en todas las etapas de la contienda.

La investigación del CNE y la revisión de las firmas por parte de la Registraduría Nacional serán cruciales para determinar si existen irregularidades y si la candidatura de Abelardo de la Espriella debe ser revocada. El desenlace de este proceso podría tener un impacto significativo en la dinámica de la campaña presidencial y en la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.

Mientras tanto, De la Espriella ha instado a sus seguidores a mantener la calma y a no dejarse engañar por las acusaciones de sus oponentes. Ha reafirmado su compromiso con la defensa de los valores y principios que representa y ha expresado su confianza en que la verdad prevalecerá.

La controversia también se produce en un contexto de recientes encuestas que muestran un aumento en la popularidad de otras candidaturas, como la de Paloma Valencia, quien ha superado a De la Espriella en algunas encuestas y se acerca a la candidata líder, Cepeda. Este escenario añade aún más tensión a la situación y subraya la importancia de resolver las acusaciones de manera rápida y transparente





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