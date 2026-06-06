Abelardo de la Espriella responde a llamado de debates de Iván Cepeda con condiciones

El candidato de derecha condiciona el debate a que su rival reconozca los resultados de la primera vuelta, mientras Cepeda pide a medios organizar los encuentros y denuncia sin pruebas una supuesta compra de votos.

En medio de la polarización política que caracteriza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato Abelardo de la Espriella respondió al nuevo llamado a debatir realizado por su contendor, Iván Cepeda .

A través de su cuenta de Twitter, De la Espriella estableció una condición clara: que Cepeda reconozca primero los resultados de la primera vuelta, en la que el abogado se impuso por tres puntos porcentuales. Esta respuesta se da luego de que Cepeda solicitara a los canales RCN, Caracol y RTVC que organicen debates entre ambos aspirantes. El candidato de derecha fue contundente en su mensaje: Cepeda, no vengas a imponer condiciones.

Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate. Además, recordó que la revista Semana ya había hecho una invitación a ambos. En esa línea, De la Espriella declaró: Cuando sea y como sea, José Manuel Restrepo y yo los estaremos esperando a Aída y a ti. Será un gustazo que el país conozca quién es quién.

Finalmente, criticó la actitud de su rival: Deja de cañar con esa falsa voluntad de debatir para ganar titulares. Es fácil: reconoce que perdiste la primera vuelta, ve con tu fórmula y listo. Por su parte, Iván Cepeda, desde Cali, insistió en la necesidad de realizar debates y pidió a su adversario que designe compromisarios para acordar las reglas de juego.

El candidato de izquierda también dirigió una solicitud formal a las gerencias de Caracol Televisión, RCN Televisión y RTVC para que funjan como anfitriones de estos encuentros, argumentando que son los medios de mayor sintonía en el país. Cepeda afirmó que a su oponente se le han agotado las artimañas y los artilugios, y que es momento de debatir frente a los colombianos.

Sin embargo, la controversia no termina ahí. A una semana de la primera vuelta, Cepeda aún no ha reconocido oficialmente los resultados que dieron la victoria a De la Espriella. En sus declaraciones, denunció sin presentar pruebas una supuesta compra de votos por parte de la campaña de su contrincante. Según Cepeda, su campaña ha recibido información sobre manejos financieros irregulares, movimiento de grandes cantidades de dinero en distintas regiones del país.

Para investigar estas acusaciones, designó a Miguel Ángel del Río, quien se desplazará a Barranquilla. Estas acusaciones han escalado la tensión entre ambas campañas. Mientras De la Espriella exige el reconocimiento de los resultados, Cepeda insiste en que hay denuncias que deben ser esclarecidas. La segunda vuelta, programada para dentro de unas semanas, promete ser una contienda reñida donde los debates podrían ser un factor clave para definir el voto de los colombianos.

La ciudadanía espera que ambos candidatos se enfrenten en un diálogo constructivo que permita conocer sus propuestas y visiones para el país. El contexto electoral muestra una división marcada entre derecha e izquierda. De la Espriella, abogado y exsenador, representa una coalición conservadora, mientras que Cepeda, senador del Pacto Histórico, encarna el progresismo. La primera vuelta dejó un margen estrecho, lo que hace que cada movimiento sea crucial.

La negativa de Cepeda a aceptar los resultados ha sido criticada por algunos sectores que la ven como una estrategia para deslegitimar el proceso. Por otro lado, sus seguidores argumentan que es su derecho denunciar irregularidades. La solicitud de debates a los medios masivos refleja la importancia de la exposición mediática.

Sin embargo, la condición de De la Espriella pone en duda si realmente se llevará a cabo un debate. Analistas políticos señalan que ambos candidatos tienen posiciones firmes que podrían dificultar un acuerdo. Mientras tanto, los colombianos esperan con expectativa el desarrollo de los eventos.

Además, la campaña de Cepeda ha denunciado una presunta campaña sucia en su contra a través de bodegas, un término coloquial para referirse a operativos de desinformación en redes sociales. Esta situación añade un elemento de tensión adicional. De la Espriella, por su parte, no ha hecho comentarios sobre las acusaciones de compra de votos, lo que algunos interpretan como una estrategia para no darles mayor visibilidad. El tiempo corre y la segunda vuelta se acerca.

La incertidumbre sobre si habrá debates y sobre la validez de las acusaciones mantiene en vilo al electorado. Lo cierto es que ambos candidatos necesitan conectar con los votantes indecisos, y un debate podría ser el escenario ideal para ello. Sin embargo, la falta de confianza mutua complica el panorama





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