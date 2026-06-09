Abelardo De la Espriella reta a Iván Cepeda a debate presidencial y critica su "fórmula de guerra"

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella ha desafiado a su rival Iván Cepeda a un debate cara a cara, acusándolo de esconderse detrás de su fórmula vicepresidencial y de tener vínculos con grupos armados y el presidente Gustavo Petro. De la Espriella, que obtuvo más de 10,3 millones de votos en primera vuelta, afirma estar listo para debatir junto a su compañero de fórmula José Manuel Restrepo, pero insiste en que el enfrentamiento debe ser únicamente entre los candidatos presidenciales. Cepeda, por su parte, rechaza que De la Espriella pretenda usar a su vicepresidente como "intermediario" y le exige que asuma personalmente el debate. La tensión entre ambos candidatos aumenta en la recta final hacia la segunda vuelta.

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella ha intensificado su confrontación con Iván Cepeda , aspirante de la izquierda, al exigirle un debate directo y acusarlo de evadir el enfrentamiento público.

Desde su cuenta en la red social X, De la Espriella afirmó que desde octubre ha estado retando a Cepeda a debatir, pero este se habría escondido "en su fórmula de guerra de guerrillas", una metáfora con la que alude al uso de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, como un escudo. De la Espriella, quien consiguió más de 10,3 millones de votos en la primera vuelta, sostuvo que él y Restrepo están listos para asistir a un debate, pero subrayó que en una democracia el debate presidencial debe ser entre los candidatos a la Presidencia, no entre sus compañeros de fórmula.

"El país sabe que el cobarde eres tú. Así te ha conocido durante todas estas décadas en las que has peleché de la teta del Estado y de la violencia de tus patrocinadores: los narcoterroristas de las FARC y del ELN", escribió De la Espriella, en un mensaje cargado de epítetos que también involucra al presidente Gustavo Petro, a quien llama "el jefe de la mafia".

El candidato del movimiento Defensores de la Patria insistió en que los medios de comunicación deben organizar el debate y establecer las reglas, sin intervención de terceros.

"¿O es que crees que el debate debe tener las reglas que impongas tú, así como las FARC impusieron las suyas en el falso proceso en el que les lograste dar impunidad a los mayores criminales de la historia? ", agregó. Por su parte, Iván Cepeda respondió también mediante redes sociales, recordando que en todas las democracias del mundo, y en la historia de Colombia, los debates presidenciales son entre quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República.

"Por eso, De la Espriella, deje de ocultarse detrás de Restrepo, su fórmula vicepresidencial. El debate es entre usted y yo. Los colombianos tienen derecho a escuchar directamente a quienes aspiran a gobernarlos, sin intermediarios ni voceros", afirmó Cepeda, quien enfatizó que el liderazgo se ejerce "dando la cara" y asumiendo las propias posiciones.

La discusión sobre el formato del debate refleja la estrategia de cada campaña de cara a la segunda vuelta electoral, mientras ambos candidatos buscan cautivar al electorado indeciso y marcar la agenda pública





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