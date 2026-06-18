Abelardo de la Espriella revela conversación con Javier Milei y asegura triunfo por más de dos millones de votos

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella difundió los detalles de una llamada telefónica con el mandatario argentino Javier Milei, quien le felicitó por su Paso a la segunda vuelta y expresó su apoyo. Ambos políticos criticaron a la izquierda y abogaron por una nueva etapa en las relaciones entre Colombia y Argentina, con un llamado a la libertad. De la Espriella pronosticó una victoria amplia sobre Iván Cepeda.

A pocos días de la segunda vuelta electoral en Colombia, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella reveló detalles de una conversación telefónica que mantuvo con el presidente argentino, Javier Milei .

Milei llamó a De la Espriella para felicitarle por su victoria en la primera vuelta y expresó su apoyo de cara al balotaje, así como su esperanza de que su triunfo se confirme el próximo domingo y marque el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales. Durante la llamada, Milei criticó las políticas de la izquierda colombiana y afirmó que lo que propone la izquierda no funciona, por lo que es necesario hacer exactamente lo contrario para beneficiar a la gente y a la nación.

De la Espriella respondió con agradecimiento y confianza en que pronto cesará lo que denominó "una horrible noche" y se establecerá una relación inmejorable entre ambos países. El candidato colombiano, haciendo un llamado a la unidad de ideas libertarias, utilizó una metáfora sobre un tigre y un león peleando por la libertad, gritando "¡viva la libertad carajo!

" y animando a Milei a ganar. De la Espriella también aseguró que en las elecciones vencerá a su rival Iván Cepeda por un margen de más de dos millones de votos.

Esta conversación se enmarca en un contexto político agitado, donde otros temas de actualidad incluyen el hundimiento de proyectos clave del gobierno como la Jurisdicción Agraria y el Ministerio de Igualdad al cierre de la legislatura, un fallo judicial contra un concejal de Medellín vinculado al uribismo, la muerte de una niña en Villa de Leyva y las reacciones a declaraciones de figuras políticas como Gustavo Bolívar y Gustavo Petro respecto a la injerencia extranjera y la transparencia electoral





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Colombia 2024 Abelardo De La Espriella Javier Milei Balotaje Relaciones Colombia Argentina Libertarismo Segunda Vuelta Iván Cepeda Crítica Izquierda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Javier Milei anuncia apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta en ColombiaEl presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. En un mensaje en su cuenta de X, Milei afirmó que 'el camino es claro' y que el país merece más libertad en temas económicos y de seguridad.

Read more »

Javier Milei manifiesta su respaldo a De La Espriella a días de la segunda vueltaEl presidente argentino reveló parte de una llamada con el candidato y habló sobre el rumbo que tomará Colombia.

Read more »

Javier Milei respalda a Abelardo de la Espriella y afirma que Colombia se juega su futuroDe acuerdo con el jefe de Estado argentino, durante la conversación con De La Espriella abordaron temas relacionados con el crecimiento económico, la segur...

Read more »

Abelardo De la Espriella y Javier Milei dialogan sobre alianza política y libertad económicaEl candidato presidencial colombiano Abelardo De la Espriella conversó telefónicamente con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien le manifestó su respaldo de cara al balotaje y propuso construir una relación cercana entre ambos países orientada a políticas de libertad económica. De la Espriella comparó una posible alianza con "un tigre y un león peleando por la libertad".

Read more »