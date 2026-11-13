Abelardo De La Espriella Revierte Salarios del Fondo Milagro ante Protestas Políticas

El presidente ordena ajustar los salarios del Fondo Milagro tras denuncias sobre austeridad, mientras la oposición exige la renuncia de Jaime Uribe Tamayo por costos elevados.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó este jueves revertir la estructura salarial del Fondo Milagro, la entidad creada para coordinar la reconstrucción nacional tras el terremoto del 10 de agosto. Esta decisión administrativa inmediata responde a la controversia generada por la publicación de los sueldos de los funcionarios, revelados a través de un derecho de petición interpuesto por la senadora Kamelia Zuluaga del Pacto Histórico.

El Mecanismo de Reversión Salarial y el Mandato Presidencial

La directriz explícita del jefe de Estado busca alinear la nómina con su política estricta de austeridad, calificando los salarios anteriores como decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y completamente opuestas a sus instrucciones oficiales. De La Espriella declaró que estos costos empañaban una misión trascendental para el país, lo que justificó la intervención directa en la gestión financiera de la institución. La orden implica un cambio inmediato en la remuneración de los cargos clave, priorizando la responsabilidad fiscal sobre la burocracia existente.

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Presión Política y Demanda de Renuncia de Jaime Uribe Tamayo

La reacción de la oposición y de sectores de la bancada oficialista fue inmediata, centrada en la figura de Jaime Uribe Tamayo, gerente del Fondo Milagro. Según los documentos públicos, Tamayo percibiría un salario de 39 millones de pesos colombianos, una cifra que ha sido el blanco principal de las críticas en el Congreso de la República. El senador Duvalier Sánchez de la Alianza Verde exigió públicamente la renuncia del gerente, argumentando que su permanencia en el cargo se vuelve insostenible día a día.

Duvalier Sánchez señaló que cada jornada que Tamayo se mantiene en su posición constituye una ofensa directa para las víctimas del desastre natural. Por su parte, Daniel Briceño, senador del Centro Democrático, reforzó la línea crítica indicando que el gerente debe dejar de esconderse y enfrentar al país con transparencia. Briceño subrayó que estamos en tiempos de recorte severo y que el gobierno tiene la obligación moral y política de reducir todos los gastos posibles para no malgastar los recursos públicos.

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Críticas sobre la Preparación Profesional y la Austeridad

La controversia también abarcó el perfil académico y profesional de los funcionarios encargados. La senadora Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso cuestionó públicamente la remuneración de 39 millones de pesos para un bachiller, planteando una disonancia entre la preparación académica y el costo del servicio. Esta perspectiva resalta la percepción de ineficiencia en la contratación de personal especializado para la gestión de fondos de reconstrucción.

Sin embargo, la senadora Carolina Corcho también ofreció una crítica notable hacia la narrativa del presidente, apuntando que estas decisiones no fueron aisladas ni inconsultas. Corcho recordó que el presidente nombra al gerente y que cinco de los siete votos en el Consejo Directivo son representantes suyos, lo que sugiere una responsabilidad compartida en la configuración inicial de estos costos salariales. Esta disputa política evidencia las tensiones internas sobre la gobernanza de la entidad.

Impacto en las Regiones Afectadas y Próximos Pasos

El impacto de esta decisión se extiende más allá de Bogotá, tocando directamente a las comunidades en las zonas devastadas. El presidente Gabriel Vallejo destacó que la racionalidad de los salarios y la austeridad deben ser principios innegociables para las víctimas y sus familias en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y el Chocó. Su declaración reafirma que la confianza de la población afectada depende de una gestión transparente y económica de los recursos destinados a la reconstrucción.

El presidente Abelardo De La Espriella indicó que en las próximas horas se darán a conocer las medidas correctivas definitivas para estos hechos. Además, afirmó que todos los integrantes del Ejecutivo están permanentemente en periodo de prueba, sin patentes de corso ni cargos asegurados. La senadora Zuluaga reveló que la nómina total del fondo podría ascender a 765 millones de pesos, con los coordinadores percibiendo salarios de 36 millones, cifras que ahora están bajo revisión exhaustiva para su ajuste.