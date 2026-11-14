Abelardo De La Espriella revoca políticas ambientales de Petro en primeros 100 días

El gobierno de Abelardo De La Espriella revoca decisiones ambientales clave como la protección del páramo de Santurbán y la reserva amazónica, priorizando la minería.

Los primeros 100 días de la presidencia de Abelardo De La Espriella se han caracterizado por un cambio drástico en la política ambiental nacional, marcado por la derogatoria sistemática de normativas implementadas por el gobierno anterior. Este giro regulatorio busca modificar el entorno de inversión para sectores extractivos, contrastando con la protección estricta de ecosistemas promovida bajo la administración de Gustavo Petro.

Reversión de decisiones ambientales en Santander y la Amazonía

El Ministerio de Ambiente revocó tres resoluciones clave sobre la delimitación del páramo de Santurbán, emitidas entre el 19 de agosto y el 30 de septiembre por la gestión de Petro. La primera revocación eliminó la prohibición de actividades extractivas en esa fracción, mientras que la segunda derogó la norma que reservaba áreas específicas para proteger el ecosistema durante evaluaciones técnicas. La tercera decisión anulada argumentó que no se garantizó la participación de las comunidades locales, tal como lo ordenó la Corte Constitucional desde 2017.

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Paralelamente, la administración De La Espriella inició procesos para revertir la declaración de la Amazonia como zona libre de explotación minera y de hidrocarburos. Organizaciones como la OPIAC han calificado esta medida como abiertamente regresiva, señalando el riesgo de pérdida de protección para la región. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para flexibilizar los requisitos ambientales y facilitar la actividad económica en territorios previamente protegidos.

Prórroga del proyecto minero Quebradona en Jericó

Una de las medidas más significativas fue la extensión del plazo para la empresa desarrolladora del proyecto de minería de oro y cobre Quebradona en Jericó hasta el 8 de diciembre de 2027. Esta prórroga permite a la compañía adelantar estudios geológicos, ambientales y de fuentes de agua esenciales para definir el potencial de explotación. Anteriormente, la Agencia Nacional de Minería había negado esta solicitud bajo el gobierno de Petro, alegando falta de viabilidad ambiental y debilidades en la relación con las comunidades.

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La Agencia Nacional de Minería revirtió su posición bajo la nueva administración, aprobando la cuarta y última prórroga permitida para el título minero. Este cambio de postura genera controversia por las críticas previas sobre el impacto ambiental y social del proyecto, ahora validadas por el Ministerio. La decisión implica un cambio radical en la mirada del Ejecutivo hacia la minería, priorizando la continuidad de los estudios técnicos sobre las restricciones ambientales estrictas.

Emergencia climática y fenómeno de El Niño

La gestión ambiental comenzó con una respuesta a la emergencia tras el sismo de magnitud 7.4 del 10 de agosto, que afectó gravemente al departamento de Tolima, seguido de Cundinamarca, Valle del Cauca y Boyacá. Las llamas arrasaron más de 30.000 hectáreas, dañando bosques, tierras agrícolas y áreas protegidas como el Parque Nacional Natural Los Nevados, el santuario Iguaque y el parque Isla Salamanca.

El Ministro Fabio Arjona lideró la implementación de la estrategia Agua, Biodiversidad y Comunidades, formulada durante la campaña presidencial, para atender la crisis. Los expertos han alertado sobre la inminencia del fenómeno de El Niño, que reduce las lluvias y provoca sequías entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. Esta emergencia climática representa un desafío crítico para la cartera, que debe balancear la prevención de incendios con el fomento de la inversión privada en sectores tradicionalmente regulados.