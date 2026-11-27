El presidente Abelardo de la Espriella rompe vínculos con Fedegán al considerar que Iván Cepeda es su verdugo, tras la reunión entre Lafaurie y el senador del Pacto Histórico.

El presidente Abelardo de la Espriella ha marcado una ruptura definitiva en las relaciones institucionales con la Federación Colombiana de Ganaderos ( Fedegán). Este cambio drástico se produjo como consecuencia directa de la reciente fotografía publicada que mostraba al presidente gremial, José Félix Lafaurie, en compañía del senador Iván Cepeda dentro del recinto del Congreso Nacional de Ganaderos.

Ruptura oficial tras la fotografía polémica

La imagen que involucraba a Lafaurie y a Cepeda escaló rápidamente la tensión hasta convertirse en un nuevo y公开 choque institucional entre el mandatario y la dirigencia del sector agropecuario. El presidente cuestionó públicamente al dirigente gremial por recibir al senador del Pacto Histórico, una acción que interpretó como una traición a sus agremiados.

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De la Espriella rechaza intermediarios políticos

Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, Abelardo de la Espriella anunció oficialmente que su Gobierno dejará de utilizar a la federación como intermediario para relacionarse con el sector ganadero. El mandatario declaró explícitamente que su administración interactúa directamente con los productores y los ciudadanos, sin contar con aquellos a quienes consideró dispuestos a vender a sus representados.

Acusaciones de privilegios disfrazados de interés gremial

En su declaración, el presidente Abelardo de la Espriella acusó a José Félix Lafaurie de buscar alianzas políticas con el objetivo de proteger lo que él denominó décadas de privilegios disfrazados de interés gremial. El mandatario puso en duda seriamente la capacidad del presidente de Fedegán para representar los verdaderos intereses de los productores ganadores.

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Declaraciones de Cepeda y el Pacto Histórico

El contexto de este conflicto surge dentro del marco de las tensiones políticas entre el gobierno de Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda. El mandatario afirmó en su publicación que el encuentro entre Lafaurie y Cepeda no constituía un ejercicio legítimo de diálogo, sino una maniobra política dirigida por el líder del Pacto Histórico.

Impacto en la relación Gobierno-Fedegán

La ruptura establece un precedente en la comunicación directa entre el ejecutivo y el sector ganadero. Al eliminar a José Félix Lafaurie como puente de negociación, Abelardo de la Espriella busca consolidar una línea de mando ininterrumpida, descartando cualquier influencia que perciba como hostil o represiva por parte de figuras como Iván Cepeda.