Abelardo de la Espriella sanciona Ley de Sometimiento contra grupos ilegales

El presidente Abelardo de la Espriella sanciona la Ley de Sometimiento este miércoles. La norma elimina negociaciones y ofrece rebajas penales controladas para combatir la criminalidad.

El presidente Abelardo de la Espriella sancionó este miércoles en la noche la Ley de Sometimiento, una normativa clave que consolida su promesa de aplicar una política de mano dura para combatir la delincuencia organizada. Esta medida representa un giro significativo en el marco jurídico colombiano, distanciándose explícitamente del modelo de "paz total" impulsado por el exmandatario Gustavo Petro.

Mecanismos estrictos de la nueva normativa

La ley establece condiciones rigurosas para que los miembros de grupos armados ilegales puedan acceder a beneficios penales, eliminando por completo las mesas de negociación política y la figura de los gestores de paz. A diferencia de procedimientos anteriores, esta norma no contempla la suspensión automática de las órdenes de captura ni los procesos de extradición para los integrantes que decidan someterse a la justicia ordinaria.

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El proceso de acercamiento y desarme tendrá una duración máxima de tres meses, tiempo que solo podrá prorrogarse una única vez bajo supervisión del Ministerio de Justicia. Este plazo es considerablemente más corto que el sistema anterior, donde las conversaciones podían alargarse durante años y estaban a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Posiciones y visión de los legisladores

Daniel Briceño, representante a la Cámara, afirmó que la aprobación de esta propuesta marca el fin de las negociaciones ambiguas con estructuras criminales. Briceño destacó que las nuevas disposiciones están diseñadas específicamente para impedir que los responsables del reclutamiento de menores de edad accedan a los beneficios contemplados en el texto legal.

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La norma estipula un tratamiento penal diferenciado para los integrantes de organizaciones criminales, pero establece que solo existirá acuerdo con la justicia ordinaria sin crear tribunales particulares para resolver las situaciones jurídicas de los desmovilizados. Este enfoque aplica de manera uniforme tanto a las antiguas guerrillas como a otras estructuras de crimen organizado, eliminando el trato legal distinto que se otorgaba en el pasado a grupos de origen rebelde como las Farc o el ELN.

Impacto real en penas y procesos judiciales

Los beneficios penales están estrictamente sujetos al cumplimiento de compromisos como la entrega de armas, bienes ilícitos, información veraz y colaboración con las autoridades. Los grupos deben presentar listas detalladas de integrantes, financiadores, bienes, secuestrados, menores reclutados, campos minados y datos sobre actividades de narcotráfico para iniciar el proceso.

Los cabecillas que cumplan todos los requisitos podrán obtener una rebaja de máxima del 30% de su pena, siempre que esta no sea inferior a diez años; si hubo reclutamiento de menores, la rebaja se limita al 10%. Por su parte, los integrantes rasos pueden aspirar a una reducción de hasta el 50% si cumplen con los acuerdos, o del 30% si existió reclutamiento infantil.

Consecuencias para víctimas y mercado judicial

La ley introduce mecanismos de protección para las víctimas, quienes tienen la posibilidad de vetar las suspensiones de la pena y las libertades condicionales si sus demandas no han sido resueltas adecuadamente. Los financiadores y testaferros enfrentan una pena mínima de seis años, con derecho a suspensión si cumplen todos los compromisos acordados.

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Los integrantes rasos podrán optar a la libertad condicional al cumplir cuatro quintas partes de la pena, o dos quintas partes si cooperan con información estratégica. El principal desafío para el Gobierno de Abelardo de la Espriella será convertir este nuevo marco jurídico en resultados tangibles de reducción de violencia en los territorios afectados.