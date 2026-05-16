El candidato presidencial ha expresado su pesar y su compromiso para rechazar la violencia política en contra de dos de los integrantes de su campaña, quienes fueron asesinados recientemente en el Meta. Además, se ha sumado a la búsqueda del responsable y ha mostrado su apoyo a las víctimas y sus familias.

Abelardo de la Espriella se pronuncia tras asesinato de coordinador de su campaña en el Meta: 'Este crimen no es obra de desconocidos' Rogers Mauricio Devia fue alcalde del municipio de Cubarral .

Al momento de su asesinato, traía consigo publicidad de la campaña. Imágenes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en entrevista con EL TIEMPO.

Fotos: Sergio Cárdenas | El Tiempo Crédito: CEET Fotógrafo:Rogers Mauricio Devia, coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella y exalcalde de Cubarral, Meta, así como de Fabián Cardona, quien también era parte de la campaña, el candidato presidencial se pronunció al respecto, y aseguró que se encontraba ‘con el alma rota y el corazón lleno de rabia’





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