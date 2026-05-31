El candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales con más de 10 millones de votos y se disputará la segunda vuelta con Iván Cepeda, quien obtuvo 9,6 millones de votos. La segunda vuelta se celebrará el 21 de junio.

Abelardo de la Espriella se pronuncia tras ganar la primera vuelta de las presidenciales con más de 10 millones de votos: 'Haremos historia' El candidato se disputará la segunda vuelta con Iván Cepeda, quien obtuvo 9,6 millones de votos este 31 de mayo.

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