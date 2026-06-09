Abelardo de la Espriella señala a políticos de la Costa Caribe por compra de votos y pide vigilancia de EE. UU.

Candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella denuncia supuesta compra de votos en la Costa Caribe, menciona a políticos y pide al subsecretario de Estado de EE. UU. que los vigile. Los acusados rechazan las declaraciones y las consideran infamias y parte de una estrategia política.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella presentó una denuncia en la que señala a una veintena de políticos, entre congresistas, exalcaldes y exgobernadores, de supuesta compra de votos en la Costa Caribe , y solicitó al subsecretario de Estado de EE.

UU. , Christopher Landau, que los incluya en un radar de vigilancia. De la Espriuela, quien busca la presidencia, aseguró que ya había denunciado estos hechos y advirtió que en la segunda vuelta no se debe traicionar la patria. Tras la difusión de un video, amplió la lista con tres nuevos nombres, afirmando contar con el respaldo de una alta fuente del gobierno estadounidense.

Entre los mencionados aparecen Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena y exalcalde de Santa Marta; Daniel Quintero, superintendente de la Salud; Iván Cepeda, congresista; Mario Fernández Alcocer, exsenador y primo de la primera dama; Fernando Niño Mendoza, congresista conservador; Dolcey y Camilo Torres,representante a la Cámara y exalcalde respectivamente; y Aidy Camacho, concejal de Riohacha. Los señalados rechazaron las acusaciones, calificándolas de miserables, falsas e infamias.

Caicedo habló de "instigar nuestro asesinato" y denunció el uso de dinero extranjero en la campaña de De la Espriella. Quintero respondió con ironía preguntando cómo le decían 'pinturita' en inglés. Fernández anunció acciones legales y destacó que en su elección a la Gobernación no hubo quejas por compra de votos.

Varios de los mencionados hicieron referencia a sus trayectorias políticas y a investigaciones previas, mientras que De la Espriella no presentó pruebas concretas, limitándose a afirmar que cuenta con información de inteligencia estadounidense. El debate ha generado un intenso cruce de declaraciones en medio del contexto electoral colombiano de 2026, con acusaciones de estrategia política para desprestigiar rivales y neutralizar líderes de la Costa Caribe. La solicitud de De la Espriella incluye que EE.

UU. retire visas a los supuestos compradores de votos, un pedido que genera polémica por la intervención extranjera en procesos internos





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