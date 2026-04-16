Abelardo de la Espriella visita Nariño en su ruta electoral; propone mano dura contra el crimen

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizará un recorrido por puntos clave de Nariño este viernes, destacando su propuesta de seguridad y mano dura contra la criminalidad, en el marco de su campaña para las elecciones presidenciales.

El aspirante a la presidencia Abelardo de la Espriella inicia este viernes una jornada de campaña intensiva en el departamento de Nariño , con una agenda que abarca diversos lugares de relevancia estratégica y social, como parte de su apretada ruta hacia los comicios presidenciales programados para el 31 de mayo.

El jurista, que representa al movimiento político Defensores de la Patria, tiene previsto iniciar su actividad a las 10:00 de la mañana en el icónico puente Internacional de Rumichaca, un punto neurálgico en la frontera con la República del Ecuador. Curiosamente, este mismo cruce fronterizo recibirá la visita de otra contendiente a la máxima dignidad del país, Paloma Valencia, evidenciando la importancia de esta zona para las campañas electorales.

Tras su paso por el puente de Rumichaca, la agenda de De la Espriella continuará con un acto político programado en el Centro de Eventos Andino. Durante recientes declaraciones, el candidato enfatizó su visión para el país, proclamando que Colombia debe reencontrar el camino hacia el orden y restaurar la paz y la seguridad que anhela su ciudadanía. De la Espriella ha criticado la presunta falta de firmeza de otros actores políticos para combatir la delincuencia, contrastándola con su propia determinación. 'Mientras a los de siempre les falta decisión para enfrentar el crimen, aquí hay carácter para hacerlo. Esto no es una promesa, es una determinación', afirmó, subrayando la seriedad de su compromiso.

Adicionalmente, ha presentado lo que describe como una hoja de ruta integral para hacer frente a lo que denomina la 'pandemia criminal' que, según él, asola las calles del país. Sus propuestas incluyen el incremento de la presencia de la Fuerza Pública, complementada por el apoyo de reservistas, la implementación de tecnología avanzada para fortalecer la seguridad, la construcción de megacárceles destinadas a albergar a los delincuentes de alta peligrosidad y una política de 'cero tolerancia' ante el desorden social que, a su juicio, pone en riesgo la tranquilidad de las familias colombianas.

En lo que respecta al proceso electoral en sí, es fundamental recordar las reglas de juego establecidas. En el hipotético escenario en que ninguno de los candidatos logre obtener la mitad más uno de los sufragios válidos emitidos el día de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo, la contienda electoral no concluirá. En tal circunstancia, será necesario convocar a una segunda vuelta electoral, que se llevará a cabo el 21 de junio, brindando a los electores una nueva oportunidad para definir el futuro del país a través de las urnas. Este mecanismo busca asegurar que el mandatario electo cuente con un respaldo mayoritario y representativo de la voluntad popular, garantizando así una legitimidad fortalecida desde el inicio de su mandato y contribuyendo a la estabilidad democrática de Colombia frente a los desafíos venideros.





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