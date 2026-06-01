Abelardo De la Espriella wins in Antioquia, defeating Iván Cepeda by nearly 1 million votes

In Antioquia, Abelardo De la Espriella won the presidential race, securing over 1.72 million votes, while Iván Cepeda received around 800,000 votes. The uribismo lost to the petrismo, with Paloma Valencia only obtaining 295,000 votes.

Abelardo De la Espriella ganó en Antioquia y le sacó casi un millón de votos a su perseguidor, Iván Cepeda .

En el departamento, el petrismo le ganó el pulso al uribismo, que con Paloma Valencia no alcanzó siquiera los 300.000 votos.el gran ganador de la primera vuelta presidencial en el departamento de Antioquia fue Abelardo De la Espriella, quien obtuvo más de 1.720.000 votos, equivalentes a un poco más del 54 % de la votación, frente a los poco más de 800.000 sufragios del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que alcanzó el 25 %.lo que es noticia en Antioquia es que la candidata del uribismo, Paloma Valencia, obtuvo tan solo cerca de 295.000 votos , llegando apenas al 9 %, lo que representa un duro golpe para un departamento donde históricamente se decía que Álvaro Uribe ponía los votos y el candidato.tan apabullante fue la victoria de Abelardo de la Espriella y tan estrepitosa la derrota de Paloma Valencia que, de los 125 municipios del departamento, en 110 ganó el candidato de los Defensores de la Patria.

Entre tanto, en los 15 municipios restantes (Apartadó, Cáceres, Carepa, Caucasia, Chigorodó, El Bagre, Murindó, Mutatá, Puerto Nare, Segovia, Tarazá, Turbo, Vigía del Fuerte y Zaragoza) se impuso Iván Cepeda. En el panorama departamental hay que mencionar que Abelardo De la Espriella superó la votación de Federico Gutiérrez, quien en 2022 obtuvo 1.385.000 votos, una diferencia superior a los 300.000 sufragios.

Por su parte, Iván Cepeda superó en más de 100.000 votos lo alcanzado por Gustavo Petro en la primera vuelta de hace cuatro años, cuando el hoy presidente de Colombia logró alrededor de 682.000 votos. Paloma Valencia, quien ni siquiera superó la votación de Rodolfo Hernández, que obtuvo 521.000 votos en los comicios de 2022.en Medellín, donde ganó Abelardo De la Espriella con cerca de 674.000 votos, equivalentes al 55 %, frente a los 300.000 votos de Iván Cepeda, que alcanzó el 24 %.

Pero, una vez más, juega un papel relevante el desempeño de la candidata del Centro Democrático, que ni siquiera aparece entre los tres primeros en la capital antioqueña. Paloma Valencia obtuvo 101.000 votos y fue superada por cerca de 3.000 sufragios por Sergio Fajardo , lo que vuelve a poner sobre la mesa el debilitamiento electoral del uribismo en Medellín.

Incluso, en las elecciones presidenciales de 2022, Rodolfo Hernández también superó a Valencia al alcanzar 141.000 votos.la participación electoral en Antioquia aumentó en comparación con las elecciones pasadas. Mientras en 2022 votaron 2.878.000 personas, en 2026 acudieron a las urnas cerca de 3.170.000 ciudadanos, lo que representa un incremento aproximado del 2 % en la participación. En Medellín la situación fue similar.

Se pasó de 1.139.000 votos en 2022 a 1.203.000 en 2026, con una participación del 65,58 %, frente al 64,26





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