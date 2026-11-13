Abelardo de la Espriella y derechos de mujeres y LGBTIQ+: 19 señales claras

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha implementado 19 medidas en sus primeros 100 días que señalan un giro conservador en derechos de mujeres y LGBTIQ+. Análisis detallado de los nombramientos y decisiones políticas.

A pocos días de cumplir los primeros 100 días en la Casa de Nariño, la administración liderada por Abelardo de la Espriella ha dejado una serie de pistas claras sobre su postura simbólica y política respecto a los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ+. Estas señales no se limitan a declaraciones retóricas, sino que se materializan en decisiones concretas de política exterior, nombramientos estratégicos y medidas culturales que, aunque no modifican inmediatamente las leyes vigentes, establecen un rumbo definitorio para la agenda estatal durante su mandato.

Nombramientos clave en el gobierno

El primer indicador de este cambio de orientación se observó con la designación de figuras con un historial comprobado de oposición a las políticas de igualdad. El 7 de julio, Abelardo de la Espriella designó a Viviane Morales como ministra de Educación, quien fue posesionada el mismo 7 de agosto. Morales, una exfiscal conocida en los debates sobre diversidad, fue una promotora activa en 2017 de un referendo que buscaba reservar la adopción exclusivamente para parejas conformadas por un hombre y una mujer, excluyendo así a las parejas del mismo sexo. Aunque la iniciativa no logró los votos necesarios en la Cámara de Representantes, su papel fue central para consolidar su reputación como una voz política clave contra la adopción igualitaria. Además, Morales se opuso frontalmente al proyecto de ley conocido como Inconvertibles, el cual buscaba sancionar las denominadas terapias de conversión, prácticas que la ONU ha calificado como una forma de tortura y que carecen de sustento científico.

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Desafío al consenso internacional

En el ámbito de la política exterior, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha tomado medidas que contrastan con compromisos previos. Pocos días después de asumir la presidencia, el país se retiró de la Coalición por la Igualdad de Derechos, conocida como Equal Rights Coalition. Posteriormente, el gobierno optó por volver a adherirse al Consenso de Ginebra, una declaración que no tiene carácter vinculante pero que cuestiona el reconocimiento del aborto como un derecho humano. Esta decisión refleja una alineación con posiciones que priorizan argumentos tradicionales sobre los derechos reproductivos, marcando un distanciamiento simbólico de los marcos de derechos humanos adoptados previamente por el estado colombiano.

Impacto en la esfera cultural

La batalla cultural también se extendió al ámbito del patrimonio y la representación simbólica. El gobierno ordenó la retirada de decenas de piezas del Museo Nacional, incluyendo varias obras relacionadas directamente con las luchas feministas y los derechos de la población LGBTIQ+. Esta medida generó un conflicto significativo que culminó con el restablecimiento de las piezas mediante una decisión judicial, lo que subraya la tensión entre la administración actual y las instituciones culturales. Experts como Viviana Bohórquez, directora de la Fundación Jacarandas, señalan que los primeros 100 días son cruciales para entender la censura, los nombramientos y los símbolos que el presidente utiliza para construir una narrativa pública.

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Análisis de expertos sobre la agenda

Especialistas en derechos humanos evalúan que estas acciones representan una prioridad clara para la administración de Abelardo de la Espriella. Catalina Calderón Alvarez, Chief Programs Officer del Women's Equality Center (WEC), afirma que el gobierno ha enviado señales de tener unas prioridades relacionadas con lo que han denominado la batalla cultural. Según Calderón, esta batalla se dirige explícitamente en contra de la agenda del reconocimiento de los derechos de las mujeres, con un foco especial en los derechos reproductivos, así como en contra de la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+. La experta resalta que esta orientación política resulta poco común dado que estas no eran las prioridades expresas del electorado al momento de elegir a este candidato.

Consecuencias institucionales inmediatas

Aunque estas decisiones no anulan las sentencias de las altas cortes ni modifican el marco legal vigente en el corto plazo, sí están transformando la percepción dentro de las instituciones y la opinión pública. La combinación de lenguaje público, megáfono presidencial y movimientos estratégicos está redefiniendo el espacio de las políticas de igualdad. El balance inicial identificado por El Espectador de 19 movimientos en esta materia sugiere que la administración no solo busca cumplir con una gestión administrativa, sino que impulsa activamente una agenda ideológica que desafía los consensos previos sobre diversidad e inclusión, estableciendo un nuevo paradigma para los derechos civiles en Colombia durante este periodo de gobierno.