Abelardo De La Espriella y Iván Cepeda Castro se enfrentan en la segunda vuelta presidencial en Colombia

La primera vuelta presidencial en Colombia dejó a Abelardo De La Espriella y Iván Cepeda Castro como contendientes para la segunda vuelta. Con un 43,74% de los sufragios, De La Espriella se enfrentará a Cepeda, quien obtuvo un 40,90%. La segunda vuelta se llevará a cabo el 21 de junio.

La primera vuelta presidencial en Colombia dejó a Abelardo De La Espriella y Iván Cepeda Castro como contendientes para la segunda vuelta. Con un 43,74% de los sufragios, De La Espriella se enfrentará a Cepeda, quien obtuvo un 40,90%.

La segunda vuelta se llevará a cabo el 21 de junio. Durante la primera vuelta, la proliferación de aspirantes y las ausencias fragmentaron la deliberación pública, privando al electorado de confrontaciones programáticas de fondo. Para este balotaje, la presión de la opinión pública y de los medios de comunicación para propiciar un cara a cara directo entre De la Espriella y Cepeda será categórica.

El debate televisado se erige como una necesidad democrática para evaluar el talante de los candidatos bajo máxima presión. La asistencia responderá a un cálculo milimétrico: las campañas evaluarán si la exposición al riesgo supera el beneficio político de confrontar las tesis del adversario ante millones de televidentes. La jornada del domingo dejó un manto de dudas sobre el papel de las firmas encuestadoras, cuya mayoría evidenció un desfase ostensible frente al veredicto real de las urnas.

Durante estas tres semanas, el país mirará con natural escepticismo los nuevos estudios demoscópicos, entendiendo más como herramientas de propaganda interna que como proyecciones infalibles del comportamiento electoral. La gestión de las alianzas será el motor de los próximos días, especialmente después del anuncio de Paloma Valencia respaldando a De la Espriella.

Sin embargo, el botín radica en el electorado del denominado centro e independiente que acompañó las opciones de Sergio Fajardo y Claudia López. La confianza en el sistema electoral es un punto de mayor sensibilidad para la estabilidad democrática, especialmente después de las recientes declaraciones del presidente Petro. Analistas y sectores políticos de diversos matices coinciden en la urgencia de blindar la organización electoral.

El éxito de la jornada del 21 de junio dependerá del máximo respaldo técnico y político a los organismos de control y escrutinio, garantizando que el veredicto final sea inobjetable para ambas facciones. El desarrollo de la campaña no puede abstraerse de la compleja realidad de seguridad que afrontan diversas regiones, como el Cauca, el Catatumbo y el litoral Pacífico, donde se deben mitigar el impacto del proselitismo armado y neutralizar la injerencia de grupos al margen de la ley





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