Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia

Los candidatos presidenciales que disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia son Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda. Los expertos coinciden en que la segunda vuelta estará marcada por una intensa disputa por los votantes de centro, la movilización de abstencionistas y la fuerte confrontación política y digital entre Cepeda y De la Espriella.

Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fueron los más votados en la primera vuelta presidencial. Los comicios serán el próximo 21 de junio.

El pasado 31 de mayo, Colombia vivió una nueva jornada electoral para escoger el próximo presidente de la República 2026-2030. De los 11 candidatos en disputa, dos son los finalistas para ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Los expertos coincidieron en que la segunda vuelta estará marcada por una intensa disputa por los votantes de centro, la movilización de abstencionistas y la fuerte confrontación política y digital entre Cepeda y De la Espriella. Los candidatos presidenciales que disputarán la segunda vuelta presidencial son Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

Los resultados de la primera vuelta no solo confirmaron el paso de ambos aspirantes a la fase definitiva de la contienda electoral, sino que también evidenciaron transformaciones en el mapa político nacional, particularmente en los sectores de derecha y centro, que ahora tendrán un papel determinante en la definición del próximo presidente de la Nación. Para Cristian Rojas, profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, los resultados dejan una carrera completamente abierta y recuerdan que los números de la primera vuelta no garantizan automáticamente el resultado final.

Según explicó, la estrecha diferencia entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella obliga a ambas campañas a diseñar estrategias diferentes para conquistar nuevos electores en las próximas semanas. El escenario actual recuerda lo ocurrido hace cuatro años, cuando Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández sumaban el 52 % y Gustavo Petro tenía el 40 %, y aun así Petro ganó la Presidencia. El candidato presidencial, Abelardo De la Espriella, obtuvo 10.361.473 votos (43,74 %) en la primera vuelta.

Juan Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, considera que el principal vencedor de la jornada electoral pasada fue Abelardo de la Espriella. El experto destacó que, con el número de votos que consiguió De la Espriella, es una cifra que tradicionalmente se asocia con desempeños propios de una segunda vuelta presidencial.

También señaló que, aunque Cepeda logró avanzar y aumentó la votación obtenida por la izquierda en comparación con los resultados de Gustavo Petro hace cuatro años, el balance para su campaña es ambiguo. Hay un claro ganador y un segundo lugar con sensaciones encontradas, porque finalmente no se logra el objetivo ni de ganar en primera vuelta ni de quedar primero.

Sin embargo, es positivo en el sentido de que se obtiene una votación importante y además se crece electoralmente. Para la analista política María Lucía Jaimes, la segunda vuelta comenzó incluso antes de que terminara el conteo de votos. La experta destaca que el nivel de participación registrado fue superior al observado en otras primeras vueltas y que la diferencia mínima entre los dos primeros candidatos anticipa una competencia extremadamente cerrada.

Los candidatos como Sergio Fajardo, Claudia López y Paloma Valencia, así como Oviedo, tendrán un papel relevante, al menos en la opinión de cara a la segunda vuelta. Con miras a la segunda vuelta, Rojas considera que uno de los grandes desafíos para Abelardo de la Espriella será consolidar el respaldo de quienes votaron por Paloma Valencia.

En ese propósito, cree que figuras como José Manuel Restrepo podrían adquirir un papel más visible dentro de la campaña, debido a que generan menos resistencia entre algunos sectores del electorado. Por el lado de Iván Cepeda, el profesor considera que la estrategia deberá centrarse en movilizar a quienes no participaron en la primera vuelta.

Esa también creo que será una estrategia a la que apunte el candidato Iván Cepeda, porque en departamentos de la Costa Atlántica, donde ganó, pero donde hubo alta abstención, todavía puede recoger muchos votos. Para Garzón, desde la misma noche de las elecciones arrancó una nueva campaña presidencial.

Argumentó que las estrategias que fueron útiles para llegar a la primera vuelta podrían no ser suficientes para ganar la Presidencia, por lo que ambas campañas tendrán que reconfigurar sus mensajes, alianzas y prioridades. Vamos a ver una campaña en la que habrá mucha pugna. Veremos si los candidatos se radicalizan o si, por el contrario, intentan tender puentes con otros sectores políticos. Ese es un equilibrio difícil de manejar y lo vimos en el caso de Paloma Valencia





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abelardo De La Espriella Iván Cepeda Segunda Vuelta Presidencial Colombia Política Elecciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Cuántos votos necesitan Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda para ganar en segunda vuelta?Las próximas semanas serán decisivas para ambas campañas, que buscarán atraer a los votantes de los candidatos eliminados y fortalecer su respaldo ciudadano en una contienda que definirá el rumbo político del país.

Read more »

La batalla de la comunicación en las elecciones: Abelardo De la Espriella vs Iván CepedaAnálisis de la campaña electoral de Abelardo De la Espriella y Iván Cepeda, destacando la importancia de la comunicación y la memoria en la toma de decisiones de los electores

Read more »

Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda en segunda vuelta, según encuesta de AtlasIntelUna encuesta de la firma brasileña AtlasIntel, difundida tras la primera vuelta presidencial en Colombia, muestra que el candidato Abelardo de la Espriella lidera la intención de voto para la segunda vuelta con una ventaja de 7,7 puntos sobre Iván Cepeda. La jornada electoral se realizará el 21 de junio, ya que nadie superó el 50% en la primera ronda. El sondeo refleja la recuperación en la preferencia por De la Espriella después de una caída en febrero, mientras que el voto en blanco o nulo ha disminuido progresivamente.

Read more »

¿En qué andan Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y sus fórmulas vicepresidenciales?Los candidatos presidenciales intensifican sus estrategias de campaña con propuestas económicas y reuniones políticas antes de la segunda vuelta electoral.

Read more »