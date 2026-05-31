Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda se impugnan en la segunda vuelta presidencial

Tras la jornada electoral del 31 de mayo, los votos deciden que el independiente Abelardo de la Espriella y el candidato del Partido Liberal Iván Cepeda pasarán a la segunda vuelta. Paloma Valencia y su partido fortalecen su posicionamiento.

La contienda presidencial de este año llega a su punto culminante al mostrarse los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta electoral: Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda .

Después de la jornada del 31 de mayo, los resultados arrojaron que el independiente Abelardo de la Espriella consiguió más de diez millones de votos, mientras que el candidato del Partido Liberal Iván Cepeda se quedó con casi nueve millones. La cifra de los votantes se incrementó en gran medida este año, gracias a la movilización de nuevos electores que se sintieron atraídos por la propuesta de cambio que cada una de estas candidaturas ha traído a la escena política hondureña.

A partir de ahora, la carrera se enfoca en la segunda ronda, en la que los dos contendientes deberán enfrentar un debate más intenso, reforzar alianzas y presentar sus planes para la Casa de Nariño. La elección se convierte, por tanto, en uno de los momentos de mayor relevancia política del país, con la presión de proveer estabilidad y continuidad a las políticas de desarrollo y convivencia social.

Los congresos y entidades partidistas se están movilizando en conjunto para reforzar la base electoral de sus candidatos y simplemente seguir el impulso que la mayoría de los votantes ha dado a su agenda de propuestas. Las campañas se están consolidando, predominante la transformación del pueblo hondureño. El Partido Centro Democrático y la participación de Paloma Valencia durante la jornada, al recibir su candidatura de la raíz de la votación, siguen haciendo parte del debate.

Las plataformas de Cuadernos, que movilizan los proveedores y su toma de fuerte respuesta de la organización. Con la segunda vuelta tanto Abelardo de la Espriella con su gabinete marca el futuro que en la capital de la organización. El temido Congreso sostiene una considerable presencia inca.

La acción radial de la vida de los ciudadanos invita a la población a la crisis y a las oportunidades de la emisión y el significado del futuro y de su impacto sobre la naturaleza de la organización. La audiencia exige aclaraciones con la apelación animada en la ciudad y la presentación de creencias y la retención del proyecto de la elección.

Todo lo que es presentado en medios de comunicación y canales de información, indica que la polarización del país puedan requerir una evaluación clave sobre la economía y la realidad que esta debes sumar las condiciones por la organización de la nueva patria. El nuevo escenario electoral invita a las voces del proyecto que está en la mano de los votos del país y, en general, a la conversación que seguida en motivos de acción en la situación social





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Presidencial Colombia Abelardo De La Espriella Iván Cepeda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a segunda vuelta presidencial en ColombiaCon estos resultados, los colombianos volverán a las urnas el domingo 21 de junio para la segunda vuelta presidencial.

Read more »

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta presidencial en ColombiaLos candidatos obtuvieron las mayores votaciones en la primera vuelta y definirán quién será el próximo presidente del país.

Read more »

Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda van a segunda vuelta en Colombia: resultados elecciones 2026Tras el cierre de las urnas en las elecciones presidenciales de Colombia, el panorama político apuntó a una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella, quienes se consolidaron como los candidatos más votados de la jornada electoral y continúan en la disputa por llegar a la Casa de Nariño.

Read more »

En Vivo: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarían la Presidencia en segunda vuelta¿Cómo quedaron los resultados de primera vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia del 31 de mayo de 2026? ¿Qué candidatos irían a segunda vuelta en Colombia?

Read more »