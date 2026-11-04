Abelardo De La Espriella y la Entrevista Histórica a Antonio Navarro Wolff

Recuperamos la entrevista de 2014 entre Abelardo De La Espriella y Antonio Navarro Wolff, donde el exsenador analizó su paso por el M-19, la paz y la política colombiana.

Doce años antes de asumir la Presidencia de Colombia, el abogado penalista Abelardo De La Espriella consolidó su presencia pública mediante espacios mediáticos que le permitían dialogar con figuras clave del espectro político nacional. En el portal Las 2 Orillas, De La Espriella conducía un programa titulado "Indagatoria con Abelardo De La Espriella", el cual servía como plataforma para examinar las trayectorias de líderes que habían definido la historia reciente del país.

Uno de los encuentros más significativos de esta serie se materializó en septiembre de 2014, cuando el periodista entrevistó a Antonio Navarro Wolff. En ese momento, Navarro Wolff desempeñaba sus funciones como senador de la República por la Alianza Verde, ocupando un escaño que reflejaba su transición desde las armas hacia las instituciones democráticas. El diálogo ofreció una retrospectiva profunda sobre los episodios más cruciales de la vida de Navarro, abarcando desde su ingreso al Movimiento 19 de Abril (M-19) hasta su participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

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Las Raíces Ideológicas y la Guerra en el M-19

Antonio Navarro Wolff detalló las motivaciones que lo impulsaron a unirse a la guerrilla, atribuyéndolas a un profundo inconformismo ante lo que consideraba un presunto fraude electoral del 19 de abril de 1970 que favoreció al general Gustavo Rojas Pinilla. Según sus propias palabras, la percepción de que las vías institucionales en Colombia carecían de las garantías necesarias para generar cambios políticos sustanciales fue el detonante principal para tomar las armas. Esta decisión marcó el inicio de una década y media de conflicto armado que cambiaría radicalmente su vida y la del país.

No obstante, Navarro Wolff ofreció una reflexión crítica sobre la utilidad del conflicto armado al responder si valió la pena esa ruta. Declaró explícitamente que los dieciséis años de guerra demostraron que no llegarían a ninguna parte alzados en armas, afirmando que tomaron la decisión correcta al dejar las armas. Esta postura subraya su evolución hacia una política pragmática, alejada del dogmatismo militarista, y centrada en la reconciliación nacional como única vía sostenible para la transformación social.

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Vínculos con Pablo Escobar y Reconciliación Personal

El tema de los supuestos vínculos entre integrantes del M-19 y el narcotraficante Pablo Escobar, especialmente en el contexto de la toma del Palacio de Justicia en 1985, fue abordado con claridad por Navarro Wolff. El senador negó poseer información sobre una relación directa entre el narcotraficante y ese evento específico, argumentando que en aquel momento se encontraba fuera del país y alejado de la estructura de mando militar del movimiento. Sin embargo, reconoció que algunos miembros del grupo, provenientes de Medellín y ya fallecidos, sí mantuvieron relaciones con Escobar, diferenciando estas acciones de la dirección central del movimiento.

También habló de su experiencia como comandante del Frente Sur del M-19, operando en las zonas del Caquetá y Putumayo, donde participó en diversos enfrentamientos bélicos. Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista surgió cuando De La Espriella le preguntó sobre el atentado que le provocó la amputación de su pierna izquierda y lesiones en su habla. Navarro Wolff confesó conocer la identidad de los responsables, pero decidió no divulgar sus nombres, enfatizando que perdonar a quien le causó ese daño era el camino indispensable hacia la reconciliación.

La Paz con las Farc y la Política como Herramienta

En el contexto de las negociaciones de paz que el Gobierno de Juan Manuel Santos estaba llevando a cabo con las Farc en La Habana, Cuba, Antonio Navarro Wolff defendió la participación política como el mecanismo fundamental para facilitar la reincorporación de los excombatientes a la sociedad civil. Argumentó que permitir que una organización, que durante décadas operó como un colectivo armado, funcione políticamente reduce significativamente el riesgo de que sus integrantes recaigan en estructuras criminales. Esta visión prioriza la institucionalidad sobre la exclusión social.

Navarro Wolff también hizo hincapié en la necesidad de superar la polarización, describiéndola como una herramienta políticamente rentable que obstaculiza la construcción de consensos. Para mitigar estas divisiones, sostuvo que figuras con gran influencia ciudadana, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, debían participar activamente en los procesos de paz. Esta integración de sectores dispares se presenta como una condición necesaria para garantizar la legitimidad y el éxito duradero de cualquier acuerdo de reconciliación nacional.

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Diferencias Ideológicas y Legado Político

Al comparar al M-19 con las Farc, Antonio Navarro Wolff subrayó que su movimiento no poseía una orientación marxista e valoraba enormemente la opinión pública, entendiendo la reconciliación como una condición previa e indispensable para dejar las armas. Se definió a sí mismo como parte de una izquierda sensata, razonable y de centro-izquierda, que prioriza la obtención de resultados tangibles por encima de la adherencia estricta a la ideología. Esta postura refleja un pragmatismo que marcó su gestión pública y su visión de la política como un servicio.

La entrevista concluyó con reflexiones personales y comentarios irónicos, como su crítica sobre el carisma del presidente Juan Manuel Santos, a quien comparó desfavorablemente con un afiche publicitario. Navarro Wolff también mencionó su reconciliación con Álvaro Gómez Hurtado y su afición por la salsa. Ante la pregunta final de Abelardo De La Espriella sobre si logró transformar mediante la política lo que no pudo cambiar con las armas, el exsenador dejó abierta la reflexión sobre el poder de la democracia para sanar las heridas del conflicto.