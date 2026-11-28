Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe no se reúnen de frente desde septiembre de 2025, pese a dialogar por teléfono y mantener canales abiertos.

El presidente Abelardo de la Espriella y el exmandatario Álvaro Uribe no se sientan cara a cara desde septiembre de 2025, cuando se reunieron por última vez de frente y de manera formal. Según el reporte, ambos se saludaron en la toma de posesión del 7 de agosto en Cali y se hablaron durante una misa en Riohacha, La Guajira, en febrero.

Quienes rodean a las principales figuras de la derecha colombiana aseguran que la relación no está rota ni los canales de diálogo han caído. Sin embargo, reconocen que los tiempos en que su contacto era directo, personal y continuo ya quedaron atrás.

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Cómo se enfrió el contacto directo entre los líderes

El contacto directo entre Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe no se ha dado en persona desde septiembre de 2025. Aun así, ambos mantienen una comunicación telefónica con alguna periodicidad, según personas cercanas a los dos dirigentes.

La última cita presencial tuvo lugar durante un fin de semana de campaña en Medellín. En esa ocasión, De la Espriella visitó a Uribe en su casa de Rionegro, en medio de tensiones por la contienda electoral.

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Antes de esa visita, el Centro Democrático había confirmado, tres meses antes, que no aceptaría al también abogado entre su baraja de precandidatos. Desde los entornos de ambos se afirma que esa negativa se tramitó con calma, aunque dejó cierta molestia.

Hasta la campaña presidencial del año pasado y el primer semestre de 2026, la cercanía entre ambos era máxima. Algunos allegados los describían como verdaderos amigos, pese a que De la Espriella había defendido a Uribe en varios expedientes judiciales.

Posiciones de los entornos y la disputa por Paloma Valencia

Una persona con contacto con las dos cabezas visibles de la derecha nacional cuestionó que De la Espriella no se haya sentado nunca con Uribe en los tres meses que lleva gobernando. Esa fuente recordó que Gustavo Petro se reunió con el expresidente Uribe tras su elección y en algunas ocasiones durante su mandato.

El motivo de la llamada más reciente entre ambos fue, de nuevo, un asunto derivado de la batalla electoral. Cuentas en redes acusaron a la excandidata y exsenadora Paloma Valencia de supuestamente ocultar información relacionada con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Uribe Turbay, entonces senador y precandidato, fue baleado por un sicario de 15 años durante un evento proselitista en el occidente de Bogotá. El ataque ocurrió en junio de 2025 y su muerte se produjo en el agosto siguiente.

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Una cuenta asociada a seguidores de De la Espriella, que había atacado con fuerza al Centro Democrático durante la contienda, publicó mensajes de WhatsApp que advertían a Valencia de un posible atentado. Esa cuenta sostuvo que la información se refería a Uribe Turbay, pero la lideresa uribista aseguró que se trataba de un ataque contra ella.

Qué implica la distancia y los mensajes públicos recientes

La llamada más reciente entre De la Espriella y Uribe sirvió para frenar los señalamientos contra Paloma Valencia. Personas que conocieron la conversación la describieron como fría, aunque señalan que la cordialidad se mantuvo en todo momento.

De la Espriella afirmó que el país no está para discusiones menores y sin sustento. Dijo que nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas, y que tampoco es posible imaginar a Carlos Suárez en pequeños complots sin sentido.

Uribe respondió que el presidente le había expresado que nada tenía que ver con el infundio contra Valencia, y que le agradecía esa postura. Pidió defender la reputación de Valencia para que no quede en el expediente histórico del magnicidio, y solicitó no vincular a funcionarios del Gobierno con esta dolorosa calumnia.

Para el entorno político, la controversia evidencia que la relación entre las fuerzas que rodean a ambos líderes sigue expuesta a nuevas grietas. Por ahora, el diálogo telefónico continúa, mientras que el encuentro presencial no figura en las fuentes consultadas.