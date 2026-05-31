Abelardo De la Espriella y Westcol generan controversia con propuesta de construir diez megacárceles en Colombia

Durante una entrevista viral, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella propuso construir diez megacárceles en menos de un año con apoyo privado, lo que fue cuestionado por el creador de contenido Westcol, quien comparó la idea con una propuesta de personero. Otros precandidatos han apoyado iniciativas similares, mientras expertos dudan de su viabilidad.

En un evento que se ha viralizado ampliamente en redes sociales, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella sostuvo una entrevista con el popular creador de contenido Westcol , la cual ha generado intensos debates de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

Durante la conversación, De la Espriella expuso una de las propuestas más ambiciosas de su campaña: la construcción de diez megacárceles nuevas en el territorio nacional. El plan, según explicó el candidato, sería ejecutado mediante alianzas público-privadas, con el fin de agilizar los tiempos de construcción y reducir la carga fiscal al Estado. Para ello, adelantó que su gobierno estaría dispuesto a ofrecer incentivos tributarios a las empresas privadas que participaran en estos proyectos de infraestructura penitenciaria.

Westcol, conocido por su estilo directo y sin filtros, recibió la propuesta inicialmente con escepticismo y terminó comparándola con una idea típica de un personero municipal, insinuando que era una medida desproporcionada y de corto alcance para un país con las dimensiones y complejidades de Colombia. El intercambio de opiniones se volvió particularmente álgido cuando De la Espriella, visiblemente molesto por la comparación, le preguntó a Westcol qué había hecho él antes de criticar, al tiempo que lo retaba a considerar la magnitud de la tarea.

Westcol persistió en cuestionar la viabilidad logística y temporal, preguntándole cuánto tiempo tomaría construir diez megacárceles. La respuesta de De la Espriella fue contundente: menos de un año, un plazo que, según él, sería posible gracias a la participación simultánea de diez empresas privadas, cada una encargada de una megacárcel.

Este optimismo en los plazos ha sido puesto en duda por expertos, quienes señalan que proyectos de semejante envergadura suelen enfrentar trámites ambientales, de licenciamiento, sociales y de financiamiento que normalmente se extienden por varios años. No obstante, De la Espriella mantiene que la voluntad política y la asociación con el sector privado pueden superar esos obstáculos. Es importante contextualizar que la idea de construir megacárceles no es nueva en el debate público colombiano.

Otros precandidatos y figuras políticas han mencionado iniciativas similares en el pasado. Por ejemplo, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón también han sugerido que la ampliación y modernización del sistema penitenciario, a través de infraestructura de gran escala, podría contribuir a aliviar el hacinamiento y, por ende, a mejorar las condiciones de seguridad en el país.

Sin embargo, críticos argumentan que el problema de la inseguridad es multifacético y no se soluciona solo con más infraestructura carcelaria, sino que requiere estrategias integrales en materia de prevención, justicia, reinserción y lucha contra el crimen organizado. La discusión entre De la Espriella y Westcol refleja, en última instancia, la tensión entre promesas de campaña de alto impacto y la viabilidad práctica de las mismas, así como el rol cada vez más influyente de los creadores de contenido digital como interlocutores en el debate político nacional.

La entrevista ha sido divulgada masivamente y ha puesto sobre la mesa la cuestión penitenciaria como un tema electoral, aunque también ha expuesto las diferencias de lenguaje y enfoque entre la clase política tradicional y las nuevas figuras de la comunicación digital





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