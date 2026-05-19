Abelardo denuncia plan criminal y responsabiliza a alias Calarcá en su contra. Crea vínculo emocional con la muerte de defensores

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El candidato presidencial "Tomaré todas las medidas necesarias para que no me asesinen": De la Espriella denuncia plan criminal en su contra. Durante su intervención, Abelardo aseguró que hablaba "con el alma completamente rota", aunque también expresó que estaba "con la frente en alto, como un tigre herido que no se doblega".

También, responsabilizó directamente a las disidencias de las Farc que operan en la región y aseguró que el crimen "no quedará en la impunidad", finalizando su pronunciamiento con un llamado a los integrantes de Defensores de la Patria a mantenerse firmes pese al dolor.

"A la manada y a todos los Defensores de la Patria: no nos van a callar. Este luto se convierte en victoria. Colombia no se rinde y el Tigre no se calla", concluyó.

"Bucaramanga envió mensaje claro a Colombia: llegó la hora de recuperar el rumbo": Abelardo tras cierre de campaña en Santande





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