Abogada de Epa Colombia busca prisión domiciliaria para Daneidy Barrera

Wendy Herrera, defensa de la empresaria, asegura que busca liberar a Barrera del centro penitenciario Ibagué mediante un beneficio legal pendiente.

La abogada Wendy Herrera adelantó este viernes que existe una probabilidad concreta de que Daneidy Barrera Rojas, la empresaria reconocida públicamente bajo el nombre artístico de Epa Colombia, obtenga una salida inmediata del centro penitenciario donde se encuentra recluida en la ciudad de Ibagué. El objetivo principal de la nueva representación legal es lograr que la investigada pueda continuar cumpliendo su condena judicial en su propio domicilio, un paso significativo en la evolución de su caso penal.

Detalles del mecanismo legal aplicable

La posible liberación de Barrera se fundamenta en las disposiciones establecidas en el artículo 38G de la Ley 599 de 2000, normativa colombiana que regula la figura de la prisión domiciliaria como una modalidad de ejecución de pena. Este instrumento jurídico permite que personas condenadas cumplan el resto de su sanción penal fuera de las instalaciones carcelarias, siempre que satisfagan requisitos específicos relacionados con la salud, la maternidad o el cumplimiento parcial de la condena.

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La ley exige que la persona haya transcurrido al menos la mitad de su sentencia total para ser elegible para este beneficio. En el caso particular de Daneidy Barrera, la corte impuso una condena inicial de 63 meses de prisión, lo que sitúa el umbral mínimo de elegibilidad en más de 31 meses de cumplimiento efectivo. Este estándar temporal es una barrera crítica que la defensa debe superar para presentar una solicitud robusta ante los tribunales competentes.

Barrera ha reportado hasta la fecha cerca de 21 meses de cumplimiento efectivo de su pena. No obstante, la defensa sostiene que las actividades realizadas durante su encierro, específicamente aquellas relacionadas con trabajos productivos y procesos educativos, deberían ser computadas para reducir la brecha con el requisito de la mitad de la condena. Estos esfuerzos podrían elevar su tiempo reconocido a más de 27 meses, acercándola considerablemente al hito legal requerido.

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Posiciones de las partes y obstáculos procesales

Wendy Herrera declaró en una entrevista con el medio de comunicación Caribe Noticias que su equipo legal está abordando dificultades técnicas en el expediente relacionadas con preacuerdos judiciales firmados anteriormente por Barrera con sus exrepresentantes legales. Estas cláusulas previas han creado restricciones operativas que limitan las estrategias actuales para modificar la situación de reclusión, obligando a la nueva defensa a reevaluar meticulosamente los términos acordados.

La jurista cuestionó la permanencia de ciertas restricciones a pesar del tiempo que Barrera ya ha pasado privada de libertad, argumentando que la pena ya cuenta con un respaldo judicial definido. Herrera afirmó que su representada está enfrentando una condena compleja preexistente, pero insiste en que se le debe brindar la oportunidad de liberarse pronto. Su objetivo es concretar la salida para que la empresaria esté nuevamente con su hija en su hogar.

Aunque un juez de ejecución de penas ha manifestado previamente su disposición favorable hacia la solicitud de Barrera, la autoridad judicial competente debe realizar una evaluación formal y rigurosa del cumplimiento de todos los tiempos exigidos y condiciones legales restantes. Este escrutinio final es indispensable para validar que no hay riesgo de fuga ni obstáculo para la ejecución de la pena bajo nuevas modalidades.

Impacto real y próximos pasos oficiales

La resolución de este trámite tendría consecuencias directas en la vida cotidiana de Daneidy Barrera, permitiéndole reintegrarse a su entorno familiar y social bajo supervisión estatal. La abogada Herrera anticipó que la decisión clave podría tomarse en los próximos días, una vez se resuelvan los inconvenientes burocráticos del expediente. Este plazo cercano sugiere que el proceso está en una fase avanzada de revisión documental.

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Si se aprueba la prisión domiciliaria, Barrera deberá ajustar su rutina diaria a los protocolos de vigilancia electrónica y reportes obligatorios establecidos por el sistema penal colombiano. Este cambio representa una transición significativa desde la reclusión en el centro penitenciario Picaleña, donde también ha logrado completar ciertos trámites académicos recientes.

La comunidad y los seguidores de Barrera observan estos desarrollos jurídicos con gran interés, dado el alto perfil mediático de la empresaria y creadora de contenido. Cualquier actualización oficial sobre la fecha de su salida dependerá estrictamente de la notificación del tribunal competente, que es la única instancia con la facultad para emitir la orden de liberación formal y el traslado correspondiente al domicilio designado.