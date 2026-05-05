Abogado capturado en Barranquilla vinculado a presunto esquema de lavado de activos en el sector textil

Walter Francisco Martínez Martínez, abogado radicado en Barranquilla, fue capturado por su presunta participación en un esquema de lavado de activos y contrabando en el sector textil. El caso ha generado especial atención debido a su reciente inclusión en el registro de elegibles de la Sociedad de Activos Especiales para administrar bienes del Estado. La Fiscalía le imputó delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando, aunque el abogado niega los cargos y afirma contar con los soportes legales de sus importaciones.

La continuación del proceso judicial contra Walter Francisco Martínez Martínez, abogado radicado en Barranquilla, quedó programada para el próximo 11 de mayo. Martínez figura como el único capturado en el denominado caso que ha puesto bajo revisión el funcionamiento de empresas del sector textil .

Según fuentes del proceso, también habría estado vinculado como apoderado de otra compañía del mismo sector intervenida años atrás por presunto lavado de activos. Martínez, con tarjeta profesional vigente desde 2003, fue capturado el pasado 26 de abril en un operativo del CTI. De acuerdo con los investigadores, en 2012 habría actuado como representante legal de Tierra Santa S.A.

S., empresa cuyo titular fue detenido junto a otras 19 personas por un presunto esquema de lavado de dinero mediante comercios de ropa, calzado y juguetes. Aunque el abogado no fue vinculado penalmente en ese proceso, las autoridades ahora analizan el alcance de su relación con esa firma y posibles coincidencias con la investigación actual.

El caso ha generado especial atención debido a que, apenas dos días antes de su captura, Martínez había sido incluido en el registro de elegibles de la Sociedad de Activos Especiales para administrar bienes del Estado. En audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando, cargos que no fueron aceptados por el procesado.

Según el ente acusador, el abogado habría participado en la estructuración de un entramado de importadoras y sociedades de papel para el ingreso de mercancía al país. A través de su defensa, Martínez aseguró que controvierte los señalamientos ante la justicia y afirmó que todas sus mercancías cuentan con los respectivos soportes de importación y pago.

La compañía también indicó que no existe una decisión judicial definitiva en su contra y pidió respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso. En cuanto al proceso judicial, este martes 5 de mayo se llevó a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Martínez.

Sin embargo, la diligencia fue suspendida luego de que la defensa solicitara más tiempo para revisar el material probatorio





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