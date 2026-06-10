Abogado de campaña de Abelardo De la Espriella presenta tutela contra orden de retirar propaganda con símbolos patrios

El equipo jurídico de Abelardo De la Espriella interpuso una acción de tutela contra el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que exige retirar la publicidad electoral con símbolos patrios y la frase 'Firmes por la patria'. Alegan vulneración de derechos fundamentales y trato discriminatorio.

El abogado de la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella presentó una acción de tutela contra la decisión judicial que ordenó retirar la propaganda electoral que utiliza símbolos patrios y la frase 'Firmes por la patria'.

La medida fue emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que consideró que el uso de la bandera, el escudo y el himno nacional en la publicidad política vulnera la normativa electoral y desnaturaliza el significado de los símbolos patrios. En la tutela, el equipo jurídico de De la Espriella argumenta que la orden del tribunal vulnera los derechos fundamentales a la libertad de expresión, al debido proceso y a la igualdad de oportunidades en la contienda electoral.

Señalan que otros candidatos han utilizado símbolos patrios sin que se les haya exigido retirar su propaganda, por lo que consideran que existe un trato discriminatorio. Además, sostienen que la frase 'Firmes por la patria' expresa un sentimiento de patriotismo y no incita a la violencia ni a la discriminación. La controversia se produce en el marco de la campaña para la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio.

De la Espriella, quien obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta, busca consolidar su apoyo en diversas regiones del país. En este contexto, la viuda del excandidato Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, anunció su respaldo a De la Espriella, afirmando que 'es la guerrilla contra la democracia'.

Asimismo, el candidato respondió a su oponente Iván Cepeda, retándolo a un debate y acusándolo de haberse escondido 'en tu fórmula de guerra'. Por su parte, los presidentes de las altas cortes emitieron un comunicado en el que piden al próximo Gobierno blindar la rama judicial y garantizar la independencia de poderes. La decisión del tribunal ha generado un intenso debate sobre los límites de la propaganda política y el uso de símbolos nacionales.

Mientras tanto, el entorno de De la Espriella confía en que la tutela será resuelta a su favor, permitiéndoles continuar con su estrategia de campaña. La respuesta judicial se espera en los próximos días, en medio de una creciente tensión política. El proceso electoral colombiano ha estado marcado por fuertes enfrentamientos retóricos y acusaciones mutuas entre los candidatos.

La tutela presentada por el abogado de De la Espriella es un ejemplo de cómo las disputas legales se han convertido en un campo de batalla adicional en esta contienda. La decisión final sobre el uso de los símbolos patrios podría sentar un precedente importante para futuras campañas electorales en el país





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