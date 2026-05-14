Abogado del Clan del Golfo defiende ZUT y cuestiona suspensión de órdenes de captura

Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo, defendió la implementación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y cuestionó la suspensión de órdenes de captura contra líderes del grupo armado. Giraldo aseguró que la medida busca generar garantías reales para abandonar las armas y avanzar hacia la legalidad.

En medio de la creciente controversia por la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) dentro de la política de ' Paz Total ' del Gobierno nacional, el abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, defendió el traslado inicial de cerca de 500 integrantes del grupo armado a estos espacios de concentración y aseguró que el proceso busca generar garantías reales para abandonar las armas y avanzar hacia la legalidad.

Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Giraldo explicó que la medida hace parte de una estrategia piloto acordada entre el Gobierno y el denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), nombre con el que se autodenomina el Clan del Golfo. El jurista sostuvo que la concentración parcial de combatientes no debe interpretarse como una concesión política, sino como una etapa inicial dentro de un eventual proceso de paz. Clan del Golfo tendría más de 10.000 hombres armados.

Uno de los datos que más llamó la atención durante la entrevista fue la cifra entregada por el abogado sobre el tamaño actual de la organización criminal. Según Giraldo, el Clan del Golfo tendría 'más de 10.000 hombres' en diferentes regiones del país, aunque inicialmente solo 500 combatientes serían trasladados a las zonas de ubicación temporal.

La selección de los integrantes que participarán en esta primera fase será realizada por el Estado Mayor Conjunto del grupo armado y no por el Gobierno. Además, indicó que el objetivo es evaluar la capacidad institucional del Estado para responder a las necesidades de los combatientes y de las comunidades afectadas por el conflicto.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte debate jurídico y político sobre las facultades del Ejecutivo para suspender órdenes de captura, especialmente aquellas con fines de extradición, contra miembros del Clan del Golfo vinculados al proceso. La disputa con la Fiscalía por las órdenes de captura es otro de los puntos centrales de la entrevista.

La fiscal general ha manifestado públicamente sus reparos frente al proceso, argumentando que no existen suficientes garantías sobre el cumplimiento de compromisos por parte del Clan del Golfo, entre ellos el cese de actividades criminales como el narcotráfico, la minería ilegal o el reclutamiento de menores. Frente a esos cuestionamientos, Giraldo aseguró que existe un mecanismo internacional de verificación que ya ha evaluado los compromisos adquiridos en Doha, Qatar, sede de conversaciones preliminares entre las partes.

Durante la entrevista, los periodistas insistieron en que las zonas de ubicación temporal podrían representar beneficios judiciales y operativos para los integrantes del Clan del Golfo, al quedar temporalmente fuera del alcance de operaciones militares y judiciales. Sin embargo, Giraldo rechazó esa interpretación y afirmó que las SUT deben entenderse como una herramienta para evitar la continuidad del conflicto armado.

Además, aseguró que el éxito del proceso dependerá de la capacidad del Estado para brindar garantías jurídicas, seguridad y oportunidades reales de reintegración. No lo miran como un beneficio. Es una fórmula de tránsito hacia la legalidad del combatiente





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Fiscalía se abstiene de suspender 29 órdenes de captura de cabecillas del Clan del GolfoNació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social y Periodismo. Trabajó en RCN Radio en varias regiones del país, actualmente es periodista judicial en W Radio.

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