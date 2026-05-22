Abogado desmintió la extradición de los capturados por Yulixa Toloza y explicó cómo avanzaría el proceso judicial

El abogado informó sobre la imposibilidad de extraditar a los capturados y cómo se desarrollará el proceso judicial en caso de no ser extraditados. También se mencionó que un delito como la desaparición forzada no se puede aplicar en Venezuela y que se responsabilizaría entre 2 y 18 años de prisión, entre otros temas.

Abogado explicó por qué los capturados no serían extraditados y cómo avanzaría el proceso judicial. Durante el tiempo de detención, los presos continuarán privados de la libertad mientras se realicen las audiencias y alegatos relacionados con la solicitud de extradición . rahul castro y el régimen en cuba ante la presión de ee. uu.

, enfrentamientos entre comunidades indígenas en silvia, cauca, marcan un nuevo capítulo en el conflicto territorial de america lima ha ganado el derecho a organizar un mundial de 1978, pese a las presiones del gobierno castrist





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