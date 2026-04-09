Abril en la mira: Dólar, impuestos e inflación dictan el rumbo económico

El informe de DAVIbank analiza los factores clave que definirán la economía colombiana en abril, incluyendo el dólar, la temporada de impuestos y la inflación, destacando riesgos y oportunidades.

El mes de abril se perfila como un periodo crucial para la economía nacional, definido por una compleja interacción de factores clave, según el más reciente informe “Las 5 Económicas” de DAVIbank. Este análisis destaca la convergencia de temas críticos como el comportamiento del dólar , la temporada de pago de impuestos y las persistentes presiones inflacionarias.

El informe advierte sobre la coexistencia de señales mixtas en la actividad económica, junto con la persistencia de riesgos fiscales y financieros, elementos que demandarán una cuidadosa gestión por parte de los agentes económicos y las autoridades. La atención se centra en la temporada de pago de impuestos, un evento de gran relevancia para las finanzas públicas. Entre el 13 y el 24 de abril, se llevará a cabo la recaudación de la segunda cuota del impuesto de renta para grandes contribuyentes, un periodo crítico que concentra una parte significativa de los ingresos tributarios. El informe resalta que, considerando los pagos de mayo y junio, este trimestre podría acumular entre el 55% y el 60% de los ingresos por renta, lo cual representa un alivio sustancial para el Gobierno, especialmente tras un periodo de menor dinamismo en la recaudación entre noviembre y marzo. Esta situación se produce en un contexto donde se proyecta un crecimiento de los ingresos del 6,5% y del gasto del 0,9%, con un déficit estimado en el 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Este nivel de déficit es percibido por el mercado como exigente, lo que influirá en las decisiones económicas durante abril. La postura restrictiva del Banco de la República, que ha mantenido las tasas de interés altas, continúa siendo un factor determinante. El informe anticipa que el banco central mantendrá esta política, lo que impactará el costo del crédito y las oportunidades de inversión. En este escenario, se aconseja a los agentes económicos adoptar estrategias más cautelosas en el uso del crédito, considerando tanto el costo financiero como las posibilidades de ahorro en un entorno de tasas elevadas.\El comportamiento del dólar es otro elemento crucial en la agenda económica de abril. El informe señala que se espera que la tasa de cambio oscile entre $3.600 y $3.800 pesos colombianos por dólar, consolidando al peso como una de las monedas más fuertes en lo que va de 2026. Este desempeño favorable se atribuye, en parte, a las altas tasas de interés domésticas, que atraen a inversionistas extranjeros, y a los flujos asociados a la temporada de impuestos. La monetización de dólares por parte de las empresas, derivada de los pagos de impuestos, contribuye a fortalecer el peso en el corto plazo. No obstante, el informe advierte sobre la complejidad del panorama económico global. Factores externos, como la incertidumbre geopolítica y las fluctuaciones en los precios del petróleo y de los insumos agrícolas, podrían tener un impacto significativo en la economía nacional. La incertidumbre global, con especial atención a la economía estadounidense, es un aspecto clave. El informe advierte que la persistencia de una inflación elevada en Estados Unidos podría obligar a la Reserva Federal a mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo, lo que limitaría la capacidad de otros bancos centrales, incluido el Banco de la República, para reducir las tasas de interés. Esto podría exacerbar la incertidumbre en los mercados financieros globales.\Finalmente, el informe enfatiza la necesidad de una evaluación exhaustiva de la interacción entre factores internos y externos. Aunque existen elementos que aportan liquidez y estabilidad en el corto plazo, como la fortaleza del peso y los ingresos tributarios, los riesgos globales, especialmente aquellos relacionados con la inflación y la política monetaria en economías desarrolladas, requieren una vigilancia constante. El análisis destaca la importancia de una gestión prudente de las políticas económicas, considerando la volatilidad de los mercados y la sensibilidad de la economía a los shocks externos. La combinación de factores internos y externos, como las presiones inflacionarias, el comportamiento del dólar y la política monetaria, creará un entorno desafiante para la toma de decisiones económicas. La política del Banco Central de mantener la tasa de interés alta, y la incertidumbre geopolítica internacional, impactarán directamente a la economía colombiana y a los inversionistas. El informe es un llamado a la prudencia y a la adaptabilidad ante un escenario económico dinámico y cambiante, donde la capacidad de anticipar y reaccionar a los riesgos será fundamental para el éxito económico





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