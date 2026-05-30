Absolución de adolescente por relaciones sexuales con menor de 14 años desata debate sobre educación sexual en Colombia

La Corte Suprema de Justicia de Colombia absolvió a un joven de 15 años que había sido sancionado por tener relaciones sexuales con una niña de 12 años, argumentando falta de comprensión penal y llamando a reforzar la educación sexual en los colegios.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de absolver a un joven de 15 años que había sido sancionado por mantener relaciones sexuales con una niña de 12 años ha encendido un intenso debate en Colombia sobre los vacíos en la educación sexual que existen en los colegios del país.

El caso, que llegó a la máxima instancia judicial, puso sobre la mesa la compleja cuestión de cómo tratar las relaciones sexuales entre adolescentes cuando ambos son menores de edad, y si es justo aplicar las mismas normas penales que para los adultos. La Sala de Casación Penal de la Corte revocó la sanción de un año de libertad vigilada que se le había impuesto al adolescente, quien había sido declarado responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

En su fallo, los magistrados argumentaron que resultaba injusto y desacertado exigirle al joven que comprendiera plenamente las implicaciones penales de su conducta, teniendo en cuenta que también era menor de edad y que, según la Sala, se encontraba explorando por primera vez la sexualidad y el amor, con una niña a quien no forzó. La Corte enfatizó que, aunque la niña tenía 12 años y él 15, el contexto particular de ambos menores y su nivel de comprensión debían ser analizados con cuidado.

La decisión ha generado reacciones encontradas. Por un lado, defensores de los derechos de los adolescentes aplauden el fallo, señalando que criminalizar a jóvenes que apenas inician su vida sexual no es la solución y que se necesita un enfoque más educativo.

Por otro lado, organizaciones de protección a la infancia advierten que la absolución podría enviar un mensaje equivocado y normalizar el abuso, especialmente cuando hay una diferencia de edad significativa o cuando uno de los menores no tiene la madurez suficiente para consentir. La Corte misma reconoció que una cosa es exigirle a un adulto que conozca una prohibición y otra muy distinta es exigírselo a un adolescente, y subrayó que la responsabilidad de orientar a niños y adolescentes sobre las implicaciones jurídicas de las relaciones sexuales recae principalmente en los adultos.

Este exhorto de la Corte Suprema al Ministerio de Educación y a los colegios de todo el país es quizás el aspecto más relevante del fallo. La Corte pidió que se fortalezcan los programas de educación sexual integral en las escuelas, no solo desde el punto de vista biológico, sino también abordando temas como el consentimiento, las relaciones saludables, las consecuencias legales y el respeto por el otro.

La falta de esta formación deja a los jóvenes sin herramientas para tomar decisiones informadas y expone a muchos a situaciones de riesgo o a ser criminalizados por actos que no comprenden del todo. En Colombia, la edad de consentimiento sexual es 14 años, pero hay excepciones cuando hay una diferencia de edad de más de tres años. En este caso, la diferencia era de tres años exactos, lo que complicó aún más el análisis jurídico.

Los expertos señalan que es necesario revisar la legislación para evitar que casos como este terminen en los tribunales en lugar de ser tratados en el ámbito educativo y familiar. La educación sexual integral es una herramienta clave para prevenir abusos y para que los adolescentes entiendan los límites y las responsabilidades que conlleva la sexualidad.

En conclusión, la absolución del joven de 15 años no solo resuelve un caso particular, sino que abre una ventana de oportunidad para mejorar la forma en que la sociedad colombiana aborda la sexualidad adolescente. La Corte ha dejado claro que no se trata de justificar conductas inapropiadas, sino de reconocer que los adolescentes están en proceso de formación y que los adultos, especialmente en el sistema educativo, tienen la obligación de guiarlos.

Queda ahora en manos del Ministerio de Educación y de los colegios la tarea de implementar programas efectivos que llenen los vacíos actuales y eviten que más jóvenes terminen enfrentando procesos penales por actos que, aunque legalmente incorrectos, reflejan una falta de orientación más que una intención delictiva





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