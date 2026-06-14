Abuso sexual de un menor en apartamento del norte de Bogotá: hallan otros dos niños en el lugar

Un hombre de nacionalidad extranjera fue detenido por presunto abuso sexual contra un niño de 7 años en un apartamento del norte de Bogotá. Al llegar, las autoridades encontraron a otros dos menores de 4 y 15 años. Todos fueron trasladados a un centro médico.

La comunidad del norte de Bogotá se encuentra consternada tras el descubrimiento de un caso de abuso sexual contra un menor de edad en un apartamento ubicado en la intersección de la calle 106 con avenida 19.

Las autoridades llegaron al lugar luego de que vecinos alertaran sobre una situación sospechosa: un hombre de nacionalidad extranjera fue visto en el balcón del inmueble junto a un niño, lo que generó alarma inmediata. Al ingresar al apartamento, la Policía encontró no solo a la víctima inicial, de 7 años, sino también a otros dos menores de 4 y 15 años. Todos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica y psicológica.

El teniente coronel Norberto Caro detalló que el sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, fue puesto a disposición de la autoridad judicial por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Según el oficial, la intervención fue posible gracias a la rápida reacción de la ciudadanía, que notó comportamientos anómalos y reportó el caso a la línea de emergencias 123.

"Es allí donde manifiestan que al parecer un ciudadano de nacionalidad extranjera estaría cometiendo un presunto hecho de acto sexual abusivo con menor de 14 años", explicó Caro. Las investigaciones preliminares sugieren que el apartamento era utilizado como alojamiento temporal, posiblemente a través de plataformas de alquiler como Airbnb, aunque este punto aún está siendo verificado por las autoridades.

Este aberrante suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los menores en entornos urbanos y la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia en alojamientos temporales. La Policía hace un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, utilizando las líneas oficiales y evitando tomar la justicia por mano propia.

"Invitamos a la comunidad en general a que cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes sea puesto en conocimiento de las autoridades a través de la línea 123-141 o acudiendo al CAI más cercano", concluyó el teniente coronel. Hasta el momento, se desconoce si los otros dos menores también fueron víctimas de abuso, pero las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso y avanza en las investigaciones para garantizar que se haga justicia. El caso ha generado indignación en redes sociales y organizaciones de derechos de la infancia exigen penas ejemplares contra el agresor. Expertos advierten que este tipo de delitos suelen ocurrir en contextos donde la supervisión es limitada, y recalcan la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta clave para prevenirlos.

Por ahora, el extranjero permanece bajo custodia mientras se definen medidas de aseguramiento. La comunidad espera que este trágico episodio sirva como llamado de atención para fortalecer la protección de la niñez en Colombia





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Abuso Sexual Menor De Edad Bogotá Detenido Extranjero

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