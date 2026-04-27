Academia Becerra Stillman Destaca en la II Válida Nacional de Squash 2026

La Academia Becerra Stillman de Santander tuvo una actuación sobresaliente en la II Válida Nacional de Squash 2026 en Medellín, obteniendo resultados importantes en categorías profesionales y juveniles, y consolidando su camino hacia los Juegos Nacionales 2027.

La Academia Becerra Stillman de Santander demostró un desempeño sobresaliente en la II Válida Nacional de Squash 2026, celebrada en Medellín del 24 al 26 de abril.

El equipo santandereano, con una combinación de carácter, talento y ambición, se presentó en uno de los escenarios más competitivos del squash colombiano, buscando no solo competir, sino también acumular puntos cruciales para su clasificación a los Juegos Nacionales 2027. La competencia, organizada por la Federación Colombiana de Squash, congregó a los mejores jugadores del país en diversas categorías, convirtiéndose en un evento fundamental para el ranking nacional y el proceso de selección para los Juegos Nacionales.

La atmósfera en el Country Club Ejecutivos de Medellín era palpable, con cada partido cargado de intensidad y la promesa de puntos valiosos, posiciones en el escalafón y la aspiración de representar a sus regiones en la máxima justa deportiva nacional. La Academia Becerra Stillman no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó, consolidando su presencia en múltiples categorías y dejando una marca imborrable tanto en el alto rendimiento como en las divisiones formativas, demostrando un trabajo constante y una dedicación inquebrantable al deporte.

El torneo fue testigo del consagración de José Santamaría como campeón absoluto en la categoría profesional masculina. Su victoria no solo reafirmó su dominio en el squash colombiano, sino que también sirvió de inspiración para sus compañeros de equipo. La actuación de Ivan Santamaría, quien obtuvo el tercer lugar en la categoría profesional (1ra), complementó el éxito del equipo, demostrando la profundidad del talento dentro de la Academia. Pero el éxito no se limitó a la categoría profesional.

Las categorías juveniles también fueron escenario de destacadas actuaciones. Salomé Mantilla brilló con luz propia en la Sub 17 femenino, asegurando una merecida medalla de plata y posicionándose como una de las promesas del squash nacional. Efrain Mantilla, en la Sub 17 masculino, demostró su crecimiento y potencial al alcanzar el tercer lugar, consolidando el semillero de talentos de la academia.

Alejandro Mateus, en Sub 15, finalizó en una respetable cuarta posición, mientras que Santiago Mateus ocupó la quinta posición, ambos ganando valiosa experiencia en un torneo de alto nivel. La participación de Sebastián Ahumada y Santiago Alvernia también contribuyó al éxito general del equipo, demostrando la cohesión y el espíritu de equipo que caracterizan a la Academia Becerra Stillman.

La presencia de cuatro deportistas de la academia en la categoría profesional masculina es un testimonio del nivel competitivo y la calidad del entrenamiento que reciben. La II Válida Nacional de Squash 2026 no solo coronó a campeones, sino que también ofreció una visión clara del presente y futuro del squash en Colombia.

Medellín, una ciudad con una rica tradición deportiva, demostró una vez más su capacidad para albergar eventos de alto nivel, brindando un escenario ideal para que los atletas puedan mostrar su talento y competir al máximo. El desempeño de la Academia Becerra Stillman en este torneo es un paso importante en su camino hacia los Juegos Nacionales 2027. La acumulación de puntos y la experiencia adquirida serán fundamentales para enfrentar los desafíos que se avecinan.

El equipo santandereano ha demostrado que está preparado para competir al más alto nivel y representar a su región con orgullo. La dedicación de los entrenadores, el esfuerzo de los atletas y el apoyo de la comunidad han sido clave para lograr estos resultados. El futuro del squash colombiano se vislumbra brillante, con jóvenes talentos como los de la Academia Becerra Stillman liderando el camino.

La II Válida Nacional de Squash 2026 ha dejado un legado de inspiración y motivación para todos los amantes de este deporte, impulsando el crecimiento y desarrollo del squash en Colombia





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