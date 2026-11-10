Académicos critican postura de Gaona sobre Acuerdo de Paz ante la ONU

Expertos en justicia transicional rechazan la caracterización del embajador Mauricio Gaona sobre el Acuerdo de Paz de 2016 ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Un grupo de expertos en memoria, justicia transicional y procesos de paz ha enviado una carta al embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, cuestionando sus declaraciones recientes. Los firmantes consideran que la caracterización realizada por Gaona sobre el Acuerdo de Paz de 2016 es selectiva e incompleta, y solicitan reconocer tanto los fallos como los avances del pacto histórico.

Carta académica cuestiona declaraciones de Gaona

La misiva fue firmada por 37 académicos dedicados al estudio de conflictos armados y paz, quienes expresaron su preocupación tras la intervención del diplomático el pasado 30 de octubre ante el Consejo de Seguridad. En su discurso, Gaona afirmó que el Acuerdo de Paz de 2016 no es un modelo para el mundo, una postura que los investigadores consideran insuficiente para reflejar la complejidad del proceso.

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Renovación del mandato de la Misión de Verificación

El embajador Mauricio Gaona habló en la sesión en la que el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad renovar hasta octubre de 2027 el mandato de la Misión de Verificación. Esta misión, actualmente dirigida por Miroslav Jenca, tuvo un cambio en su enfoque a petición del gobierno de Abelardo de la Espriella, limitando su alcance.

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Posiciones del gobierno y la comunidad internacional

Gaona argumentó que el gobierno de Colombia y los millones de ciudadanos que lo eligieron no están en contra de la paz, sino en contra de la impunidad. Sostuvo que desmantela falsas narrativas sobre los beneficiarios del proceso de paz, señalando a miles de colombianos que han sido víctimas de asesinatos, secuestros y extorsión desde la firma del Acuerdo.

Impacto en la seguridad y la reintegración

La resolución aprobada con 15 votos a favor y cero abstenciones o en contra eliminó la veeduría sobre la Reforma Rural Integral de las labores de la misión. Ahora, la autoridad tendrá competencias exclusivas sobre dos puntos del acuerdo: los relacionados con la seguridad y la reintegración de excombatientes, marcando un cambio significativo en la supervisión internacional.