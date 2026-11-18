La Superintendencia Financiera ordena a Acción Fiduciaria reintegrar más de 440 millones de pesos a seis familias afectadas por los proyectos inmobiliarios suspendidos Madera Fresca y Obras La Reserva.

La entidad financiera Acción Fiduciaria está obligada a desembolsar más de 440 millones de pesos para devolver los recursos a seis familias que fueron perjudicadas por dos desarrollos inmobiliarios suspendidos en el municipio de Bello. Esta resolución, emitida tras dictámenes de la Superintendencia Financiera, garantiza la restitución completa de los capitales invertidos más las rentabilidades correspondientes.

Mecanismo de reintegración de fondos

El dinero provendrá del control financiero ejercido sobre los proyectos Madera Fresca, desarrollados por Acierto Inmobiliario, y Obras La Reserva, ejecutados por Obras Dé. Ambos desarrollos tienen su ejecución paralizada desde hace más de cuatro años, lo que generó una crisis de confianza y liquidez en los compradores iniciales que confiaron sus ahorros en estas fiduciarias.

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La decisión implica un desembolso significativo para la fiduciaria, quien actuó como garante de la seguridad financiera de estas inversiones inmobiliarias de alto riesgo. La autoridad supervisora determinó que la entidad no cumplió con los estándares de prudencia necesarios para proteger los activos de los usuarios frente al fracaso de las constructoras asociadas.

Sentencias específicas por proyecto Madera Fresca

Dentro del conglomerado de reclamaciones, tres sentencias favorables a las familias afectadas se concentran específicamente en el proyecto Madera Fresca. Este desarrollo, categorizado como Vivienda de Interés Social (VIS), estaba planificado para ofrecer 700 unidades habitacionales en el barrio La Gabriela, una ubicación estratégica dentro de la zona urbana de Bello.

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Sin embargo, la obra solo avanzó hasta el inicio de la construcción de los cimientos antes de que la quiebra de la constructora detuviera todo progreso. Como resultado de la sentencia, Acción Fiduciaria deberá pagar 223 millones de pesos para compensar las cuotas iniciales y los abonos realizados por estos tres hogares, asegurando que no pierdan su capital.

Impacto en el conjunto Obras La Reserva

Por otro lado, el proyecto Obras La Reserva, situado en el barrio Santa Ana de Bello, también ha generado sentencias a favor de las víctimas. Este complejo residencial estaba diseñado para contar con tres torres de 28 pisos, ofreciendo apartamentos de 53 metros cuadrados. De esta ambiciosa estructura, solo se logró terminar completamente una torre, mientras que la segunda quedó en un estado de construcción inconclusa.

Las otras tres familias involucradas en este caso recuperarán sus dineros a través de la fiduciaria, sumando otros 223 millones de pesos al total indemnizado. Hasta la fecha, se han dictado nueve sentencias en contra de la entidad fiduciaria exclusivamente por este proyecto, evidenciando la magnitud de los fallos en la supervisión financiera de la obra.

Fallos regulatorios y responsabilidad fiduciaria

Jhon Jairo Morales, abogado de la firma Dumed Abogado que lideró estos procesos legales, explicó que la Superintendencia Financiera fundó su decisión en la falta de análisis de riesgos. La autoridad consideró que la fiduciaria no demostró haber evaluado adecuadamente si la sociedad tenía las condiciones requeridas para asumir un desarrollo inmobiliario de tal magnitud y complejidad.

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Esta situación se enmarca en un problema más amplio en el Valle de Aburrá, donde más de 180 proyectos de vivienda se encuentran siniestrados. Las irregularidades derivan principalmente de las fiduciarias que entregaron dinero a las constructoras sin cumplir con los requisitos legales vigentes, dejando a miles de familias sin hogar y sin recursos.