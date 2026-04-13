Accidente aéreo en Bolivia: Avión privado se estrella tras perder contacto y causar la muerte de sus dos tripulantes

Un avión privado Cessna Citation CP-3243 que cubría la ruta entre La Paz y Santa Cruz, Bolivia, se estrelló tras perder contacto con la torre de control. Los dos tripulantes, piloto y copiloto, fueron hallados sin vida. Las autoridades investigan las causas del accidente, que ocurrió después de que el avión intentara aterrizar de emergencia en Cochabamba.

Las autoridades bolivianas lograron ubicar la aeronave privada Cessna Citation CP-3243, la cual había perdido contacto el lunes 13 de abril mientras cubría la ruta entre La Paz y Santa Cruz . El hallazgo se produjo tras la activación de los protocolos de emergencia debido a una situación irregular detectada durante el vuelo.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) había reportado inicialmente la pérdida de contacto con la torre de control, situación que ocurrió tras el despegue del avión desde el Aeropuerto Internacional de El Alto. La comunicación con la aeronave se interrumpió a las 8:37 de la mañana, solo 16 minutos después del inicio del vuelo, lo que generó una inmediata movilización.

Desafortunadamente, los equipos de rescate confirmaron el fallecimiento de los dos tripulantes, identificados como Carlos Moyano y Julio César Sardán, quienes se desempeñaban como piloto y copiloto respectivamente.

El ministro de Obras Públicas de Bolivia, Mauricio Zamora, fue el encargado de confirmar la triste noticia a los medios locales, sumiendo al país en el pesar.

La aeronave fue encontrada en una zona del norte del departamento de Cochabamba, donde se concentran ahora los esfuerzos de investigación para esclarecer las causas del siniestro.





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidente Aéreo Bolivia Cessna Citation La Paz Santa Cruz Cochabamba DGAC Tripulantes Fallecidos Investigación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grave accidente en vía Funza - Mosquera deja un motociclista muertoBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Accidente de tránsito entre Cajicá - Zipaquirá deja tres heridos; vehículo quedó volcado en la víaUno de ellos quedó totalmente volcado sobre la vía dejando como sado a tres personas heridas, las cuales fueron remitidas a centros asistenciales en el municipio de Cajicá y la sabana.

Read more »

Puerto Leguízamo se convierte en símbolo tras rescate de militares en accidente del HérculesMaratón de radio

Read more »

Aparatoso accidente en la vía a Mamonal: tractomula se volcó cerca del antiguo peaje de CeballosEl accidente ocurrió en la tarde de este domingo 12 de abril y aún las autoridades de tránsito se mantienen en la zona para controlar el tráfico.

Read more »

Accidente en Gimnasio: Joven Sufre Graves Lesiones Tras Fallar Cinturón de Seguridad en Hip ThrustUna joven en Brasil sufre graves lesiones en ambas rodillas tras un accidente en el gimnasio durante un entrenamiento de hip thrust. El incidente, capturado en video, ha generado conmoción y cuestionamientos sobre la seguridad en estos espacios.

Read more »

Joven muere en accidente de tránsito en GalapaUn joven de 24 años falleció tras un choque entre una moto y un camión en el corregimiento de Paluato, Galapa. El accidente ocurrió cuando el motociclista invadió el carril contrario al intentar adelantar un vehículo. Las autoridades investigan el incidente.

Read more »