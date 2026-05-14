Accidente conmocionante en la vía Bogotá - Mesitas: dos personas muertas y otras dos heridas

Un accidentado en la vía Bogotá - Mesitas en el sector Puerto Rico, en Cundinamarca, que involucró a dos motociclistas. El siniestro dejó a dos personas muertas y otras dos heridas. Fuentes confirmaron que uno de los muertos era menor y trabajaba como conductor. El alcalde y equipo de la Alcaldía lamentaron los fallecimientos y sus familias recibieron mensajes de condolencias en redes sociales.

En la tarde del pasado 12 de mayo, se registró un trágico accidente en la vía Bogotá - Mesitas en el sector Puerto Rico, en Cundinamarca, que involucró dos motociclistas.

El siniestro dejó dos personas muertas y otras dos heridas. Al parecer, una de las motocicletas resbaló y la otra chocó contra ellas. Según reportes preliminares, al punto acudieron ambulancias, bomberos de San Antonio del Tequendama, el Cuerpo de Bomberos El Colegio y la Subestación de Policía Santandercito.

Hasta el momento, se desconoce la identidad y edad de las personas que resultaron heridas en el siniestro que, además, generó un fuerte trancón en una de las carreteras principales del departamento de Cundinamarca





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