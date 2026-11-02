Accidente Corvette Bridge 4 Sur Medellín Incidente Tránsito

Un Corvette blanco colisionó en el puente 4 Sur de Medellín al evitar control. El conductor, con historial de infracciones, sufrió lesiones. Autoridades inmovilizaron el vehículo.

Un conductor de un deportivo Corvette blanco perdió el control de su vehículo al intentar frenar ante un puesto de control de la autoridad de tránsito en el sur de Medellín. El incidente ocurrió en el puente de la 4 Sur, donde la alta velocidad impidió una detención segura. El automóvil de lujo impactó por la parte trasera contra un Volkswagen Gol que se encontraba estacionado para una inspección rutinaria. Esta colisión severa dejó como resultado heridas en tres personas involucradas en el choque. Las víctimas incluyen al conductor del Corvette y a dos de sus ocupantes en el otro vehículo. Las autoridades reportaron daños significativos en la carrocería del deportivo estadounidense.

Detalle Mecánico Del Incidente En El Puente

El accidente fue provocado por la incapacidad del conductor para detener el potente Corvette blanco ante la presencia de agentes. La velocidad excesiva fue el factor determinante que evitó que el sistema de frenos actuara a tiempo. El vehículo deportivo de alto rendimiento golpeó directamente la parte posterior del Volkswagen Gol. Este auto compacto estaba parqueado de forma temporal mientras las autoridades realizaban sus labores de fiscalización. El impacto frontal del deportivo contra la retaguardia del sedán causó el daño estructural visible. La fuerza del choque afectó gravemente la integridad del Corvette, dejando el vehículo seriamente deteriorado.

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Historial De Infracciones Del Conductor Implicado

La Secretaría de Movilidad reveló que el conductor posee un expediente negativo extenso con infracciones previas. Este hombre registraba ocho multas de tránsito vigentes en su momento del incidente. Entre las sanciones acumuladas figuran sanciones por exceso de velocidad en vía urbana. También se incluyen reportes por maniobras peligrosas realizadas en espacios públicos. La licencia de conducción del responsable estaba vencida al momento de la detención. Las autoridades confirmaron que el conductor operaba bajo el influjo del alcohol en ese entonces.

Medidas Punitivas Y Sanciones Aplicadas

Tras el accidente, las autoridades procedieron a la inmovilización inmediata del Corvette blanco. Se le impuso un comparendo administrativo por conducir con la licencia vencida. Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, confirmó las sanciones impuestas. El funcionario señaló que el conductor podría enfrentar la cancelación definitiva de su licencia. Esta medida se justifica por su historial recurrente de conductas infractoras. La suspensión previa de su licencia por embriaguez agrava su situación legal actual.

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Operativos Contra Excesos En Medellín Este Fin

Este fin de semana coincidió con celebraciones como Halloween, activando protocolos de seguridad. La Secretaría de Movilidad desplegó un plan integral para prevenir accidentes graves. Se ejecutaron operativos contra piques ilegales y carreras clandestinas en la ciudad. Las autoridades también fiscalizaron ruidos excesivos por escapes modificados en vehículos. En el reporte oficial se detallan más de 120 operativos de control realizados durante el año. Estos esfuerzos han resultaron en 729 inmovilizaciones totales de vehículos deportivos y motos.

Cifras De Fiscalización Y Resultado Final

Las estadísticas revelan que se impusieron 2.218 comparendos por contaminación y ruido. También se inmovilizaron seis vehículos por instalar sirenas no autorizadas en sus sistemas. El balance del fin de semana arrojó más de 2.100 multas administrativas. Se retuvieron 536 vehículos por diversas infracciones de tránsito y seguridad. Los excesos de conductores de vehículos de alta gama son un problema constante. La Secretaría de Movilidad ha inmovilizado un Lamborghini por piques en el Túnel de Oriente recientemente.