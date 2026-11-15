Accidente de bus en Norte de Santander deja 17 heridos

Un bus escolar se desplomó en la vía entre San Calixto y Teorama el 14 de noviembre. La Alcaldía reporta 17 lesionados, incluyendo menores, en una emergencia vial en Catatumbo.

Una grave emergencia vial sacudió la tarde del sábado 14 de noviembre en el departamento de Norte de Santander. Un bus que transportaba a un grupo de estudiantes y padres de familia cayó por un abismo al transitar por una carretera en la región del Catatumbo. El vehículo se encontraba en tránsito entre los municipios de San Calixto y Teorama cuando ocurrió el siniestro.

El balance más reciente divulgado por la Alcaldía confirma que el accidente dejó un total de 17 personas lesionadas. En el interior del automotor se movilizaban diversos estudiantes acompañados por adultos. Las circunstancias exactas que provocaron la caída del vehículo fuera de la vía aún están siendo investigadas por las autoridades competentes.

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Detalle del rescate y evacuación

La emergencia movilizo inmediatamente a los habitantes del sector, personal médico local y organismos de socorro especializados. Integrantes de la Defensa Civil participaron activamente en las labores de auxilio y la evacuación de los pasajeros atrapados o heridos. La coordinación entre estos actores fue fundamental para atender a las víctimas en el lugar del incidente.

La Alcaldía de San Calixto informó que la atención inicial se dividió en varios centros de salud. Algunos de los heridos recibieron tratamiento de urgencia en el centro de salud de Teorama. Otros pacientes fueron trasladados al Hospital Emiro Quintero Cañizares, ubicado en la ciudad de Ocaña, para recibir una valoración médica más completa y especializada.

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Lesiones y estado de los afectados

Los primeros reportes iniciales indicaban la presencia de 16 menores de edad con lesiones diversas. No obstante, un balance posterior divulgado por el diario regional La Opinión, basado en información de la administración municipal, elevó la cifra preliminar a 17 personas heridas. Este ajuste refleja la complejidad de la evaluación médica en los primeros momentos.

La emisora Caracol Radio reportó inicialmente que entre los afectados se encontraban menores con lesiones en las extremidades. Otros pacientes presentaban traumas toracoabdominales y craneales de mayor gravedad. El personal médico estaba evaluando la condición de cada paciente para establecer la gravedad de las heridas y definir el tratamiento quirúrgico o conservador requerido.

Investigación de causas y próximos pasos

Hasta el momento, las causas técnicas o humanas del accidente no han sido establecidas con certeza. La Alcaldía señaló que las circunstancias del siniestro están siendo verificadas por las autoridades competentes para determinar la responsabilidad y el origen del incidente. La administración municipal indicó que mantiene comunicación constante con las entidades de salud.

Las entidades de socorro continúan brindando apoyo a los familiares de los accidentados. El número de personas afectadas corresponde a un balance preliminar, por lo que se espera que las autoridades entreguen información adicional sobre su estado de salud. También se espera que se revelen las circunstancias específicas en las que el bus terminó en el abismo durante su recorrido.