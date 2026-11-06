Accidente de bus intermunicipal cierra Av. Las Palmas en Medellín

Un bus intermunicipal volcado y un motociclista herido causaron el cierre de la Av. Las Palmas a las 5:30 am en Medellín. Autoridades gestionan el tránsito por túneles alternos.

La Avenida Las Palmas en Medellín se mantiene completamente cerrada a las alturas de La Colegiatura tras un grave siniestro vial registrado desde las 05:30 horas de este viernes. El incidente involucró a un bus intermunicipal que circulaba desde el municipio de La Ceja con más de una decena de pasajeros a bordo, el cual perdió el control y terminó volcado hacia su costado izquierdo tras impactar contra un poste metálico.

Detalle del siniestro y víctimas involucradas

El vehículo de transporte público colisionó inicialmente con el poste, lo que derivó en su volcamiento y afectó directamente a un motociclista que circulaba por la vía. El conductor de la motocicleta sufrió múltiples contusiones y fue trasladado urgentemente a un centro asistencial, donde su estado de salud se mantiene reservado de acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Actualmente, en la zona se lleva a cabo la valoración médica y administrativa de todos los viajeros que permanecían en el vehículo siniestrado.

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Atención inmediata de autoridades locales

Personal de la Secretaría de Salud de Medellín acudió de inmediato al sitio para atender a todas las personas que viajaban en el vehículo intermunicipal y al conductor de la motocicleta afectado. Las causas precisas que originaron la pérdida de control del conductor del bus aún no se han establecido formalmente, por lo que las investigaciones continúan en curso. Las autoridades confirmaron que el cierre afecta tanto la calzada hacia el Oriente antioqueño como se mantiene restringido un carril en el sentido hacia la ciudad capital.

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Cierre vial y restricciones de tránsito vigentes

La vía Av. Las Palmas permaneció cerrada mientras se atendía el siniestro y se realizaba la gestión de los vehículos involucrados. La Secretaría de Movilidad de Medellín emitió un informe a las 06:33 de la mañana de este viernes confirmando que el cierre se extendía a ambas calzadas a la altura de La Colegiatura. Las entidades competentes se encuentran coordinando la retirada del poste derribado por el vehículo de servicio intermunicipal para proceder con la reapertura definitiva del corredor vehicular.

Tiempos estimados y rutas alternativas disponibles

Se espera que la reapertura del corredor pueda demorar aproximadamente dos horas desde el momento del reporte oficial. Mientras se concluyen las labores de limpieza y desescombro, las autoridades recomiendan encarecidamente a los conductores tomar vías alternas para evitar congestiones severas. Las rutas sugeridas incluyen el Túnel de Occidente, La Cola del Zorro o la vía Los Balsos, garantizando así la fluidez del transporte hacia otras zonas del departamento de Antioquia.