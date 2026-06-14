Accidente de helicóptero en Río de Janeiro: fallecen Oliver Tree y Gaspi

El cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi murieron en la colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro, dejando seis víctimas fatales. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

El cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi perdieron la vida en un trágico accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

La colisión entre dos aeronaves en pleno vuelo dejó un saldo de seis fallecidos y ha conmocionado al mundo del entretenimiento y las redes sociales. El siniestro tuvo lugar en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad, cuando ambos helicópteros chocaron en el aire y cayeron a tierra, provocando un incendio de grandes proporciones que consumió varios vehículos eléctricos que se encontraban en un lote cercano.

Las autoridades brasileñas han iniciado una investigación para determinar las causas exactas de la colisión, mientras que los equipos de rescate trabajan en la identificación de las víctimas, quienes sufrieron graves quemaduras. Oliver Tree, de 32 años, era una de las figuras más destacadas de la música alternativa en los últimos años. Con su característico corte de cabello y estilo irreverente, logró conquistar a millones de seguidores en todo el mundo.

Canciones como "Life Goes On", "Miss You" y "Alien Boy" se convirtieron en himnos generacionales, acumulando cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales. Por su parte, Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar, se había consolidado como uno de los creadores de contenido más influyentes de Argentina, gracias a sus entrevistas callejeras y videos de humor que le valieron una enorme comunidad de seguidores en América Latina. Su carisma y autenticidad lo convirtieron en un referente para los jóvenes.

Entre las otras víctimas fatales se encuentran el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido artísticamente como Lucas Frota; el director argentino de videoclips Lucas Vignale; y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac. Según reportes preliminares, uno de los helicópteros transportaba a cinco personas, mientras que el otro era pilotado por un único ocupante.

La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores han expresado sus condolencias y compartido mensajes de despedida para ambos artistas. Las autoridades continúan con las labores de investigación y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre las causas del accidente.

Este suceso ha puesto de relieve los riesgos asociados a los vuelos en helicóptero en zonas urbanas, especialmente en una ciudad como Río de Janeiro, donde el tráfico aéreo es intenso. A medida que avanza la investigación, la comunidad artística y el público en general lamentan la pérdida de dos talentos que dejaron una huella imborrable en la música y el entretenimiento digital.

La tragedia también ha generado un debate sobre la seguridad en este tipo de transporte, aunque las autoridades han asegurado que se esclarecerán todos los hechos





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