Accidente de Tráfico en la Vía Puente Nacional – San Gil, Sin Heridos

Una buseta y un tractocamión se vieron involucrados en un accidente en el sector de La Charca, en la vía Puente Nacional – San Gil. Afortunadamente, no hubo heridos, pero el incidente pone de manifiesto el peligroso estado de la carretera y la falta de señalización.

Un incidente de tráfico, afortunadamente sin consecuencias fatales, tuvo lugar en la zona conocida como La Charca, específicamente en el peligroso tramo conocido como ‘paso malo’ dentro de la jurisdicción de Oiba , a lo largo del corredor vial Puente Nacional – San Gil .

El suceso se produjo en la mañana del viernes 24 de abril, involucrando una buseta de transporte público que realizaba el trayecto entre Bogotá y Bucaramanga, y un tractocamión de gran tamaño. Según las primeras informaciones proporcionadas por las autoridades de tránsito, la buseta disminuyó su velocidad al aproximarse a un hundimiento preexistente en la carretera.

Desafortunadamente, el tractocamión que circulaba inmediatamente detrás no pudo detenerse a tiempo, desencadenando una serie de eventos que podrían haber tenido un desenlace mucho más grave. Testigos presenciales del accidente señalan una preocupante falta de señalización preventiva en el área, así como la ausencia de personal encargado de alertar a los conductores sobre los peligros inherentes a este tramo de la vía.

Ante esta situación, el conductor del tractocamión intentó evitar una colisión con la buseta, realizando una maniobra evasiva que lamentablemente resultó en la pérdida de control del vehículo de carga. El tractocamión se desvió de su trayectoria y terminó precipitándose dentro del hundimiento ubicado al costado de la carretera. Durante esta maniobra, el vehículo de gran tonelaje impactó lateralmente contra la buseta, lo que provocó que esta última sufriera un vuelco parcial.

A pesar de la magnitud del incidente y el evidente daño a los vehículos involucrados, las autoridades informaron que no se registraron heridos entre los ocupantes de la buseta ni del tractocamión. Los daños se limitaron a los materiales, aunque la situación podría haber sido catastrófica. La comunidad local ha expresado su profunda preocupación por la seguridad en este punto específico de la carretera, describiéndolo como una verdadera ‘trampa mortal’ para los conductores.

El deterioro constante de la vía, sumado a la aparente falta de atención y de medidas correctivas por parte de las autoridades competentes, ha convertido este tramo en un riesgo latente para quienes transitan por él. El accidente generó una considerable congestión vehicular en el corredor vial Puente Nacional – San Gil, interrumpiendo el flujo de tráfico durante varias horas.

Las labores de rescate y remoción de los vehículos involucrados requirieron la intervención de equipos especializados y la coordinación de las autoridades de tránsito. Una vez que se completó la extracción de la buseta y el tractocamión, se procedió a habilitar nuevamente el paso en este importante corredor vial que conecta el sur de Santander con otras regiones del país.

Este incidente pone de manifiesto la urgente necesidad de realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación en la infraestructura vial, así como de implementar medidas de seguridad más efectivas para proteger a los usuarios de la carretera. La falta de señalización adecuada, la ausencia de personal de apoyo y el deterioro de la vía son factores que contribuyen a aumentar el riesgo de accidentes y ponen en peligro la vida de los conductores.

Se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y prioricen la inversión en la mejora de las condiciones de seguridad en este y otros tramos críticos de la red vial departamental. La comunidad local exige una respuesta inmediata y contundente para evitar que se repitan incidentes similares en el futuro. La seguridad vial es una responsabilidad compartida y requiere del compromiso de todos los actores involucrados, desde las autoridades gubernamentales hasta los propios usuarios de la carretera





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