Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Accidente de tránsito en Cite deja una persona fallecida y varios lesionados

Accidentes News

Accidente de tránsito en Cite deja una persona fallecida y varios lesionados
Accidente De TránsitoCiteLos Anacos
📆5/22/2026 1:18 AM
📰vanguardiacom
71 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 87%

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este jueves 21 de mayo dejó una persona fallecida y varios lesionados en la entrada principal de Cite, sector Los Anacos, sobre la vía nacional, en jurisdicción de Barbosa. El siniestro se registró hacia las 5:00 p.m. y en él estuvieron involucrados un bus de servicio público de la empresa Reina, un vehículo tipo turbo y una camioneta de estacas.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este jueves 21 de mayo dejó una persona fallecida y varios lesionados en la entrada principal de Cite , sector Los Anacos , sobre la vía nacional, en jurisdicción de Barbosa.

El siniestro se registró hacia las 5:00 p.m. y en él estuvieron involucrados un bus de servicio público de la empresa Reina, un vehículo tipo turbo y una camioneta de estacas. De acuerdo con la información preliminar entregada por organismos de socorro, el conductor de la turbo quedó atrapado entre las retorcidas latas del vehículo debido a la fuerza del impacto.

Aunque unidades de emergencia y ciudadanos intentaron auxiliarlo, la víctima falleció en el lugar antes de ser trasladada a un centro asistencial, debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Entre las personas heridas se encuentra una niña que, al parecer, viajaba en brazos dentro de la camioneta de estacas y fue remitida de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.

Asimismo, el conductor de este vehículo presentó una lesión en la cabeza, mientras que el conductor del bus permanece bajo observación médica y su estado de salud sería delicado. Hasta el lugar llegaron ambulancias, organismos de socorro, unidades de la Policía Nacional y agentes de tránsito, quienes atendieron la emergencia y realizaron labores de rescate y control de la movilidad sobre la vía.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Santander inició las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar posibles responsabilidades

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

vanguardiacom /  🏆 4. in CO

Accidente De Tránsito Cite Los Anacos Viaja En Brazos Turbo Camioneta De Estacas Policía De Santander Investigaciones Responsabilidades

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De Ámsterdam a Tokio: Los destinos internacionales que conquistan a los viajeros colombianos este añoDe Ámsterdam a Tokio: Los destinos internacionales que conquistan a los viajeros colombianos este añoLas salidas del país incrementaron un 12,6% en el primer cuatrimestre de 2026, consolidando a Europa, Asia y Norteamérica como los destinos predilectos para las vacaciones.
Read more »

Surpresa en La Casa de los Famosos Colombia 2026: FAMILIARES NOMINARÁN A LOS FAMOSOS PARA FINALSSurpresa en La Casa de los Famosos Colombia 2026: FAMILIARES NOMINARÁN A LOS FAMOSOS PARA FINALSLa presentadora Carla Giraldo reveló una noticia inédita y de última hora: en las últimas horas, el miércoles de nominación tendrá una 'bomba' que pocos se esperaban. Los familiares también podrán tomar parte en la nominación y el público votará hasta el final
Read more »

Netanyahu rechaza el trato a los activistas: “No se ajusta a los valores de Israel”Netanyahu rechaza el trato a los activistas: “No se ajusta a los valores de Israel”El primer ministro reprendió a Ben Gvir por el trato a los integrantes de la Flotilla pero ordena deportarlos “lo antes posible”.
Read more »

Congreso anunció a los 10 aspirantes finales para la Contraloría: estos son los candidatosCongreso anunció a los 10 aspirantes finales para la Contraloría: estos son los candidatosEstos son los diez candidatos finales para la elección de Contralor General de la República: reemplazarán a Carlos Hernán Rodríguez.
Read more »



Render Time: 2026-05-22 04:18:23