Accidente de tránsito en Cite deja una persona fallecida y varios lesionados

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este jueves 21 de mayo dejó una persona fallecida y varios lesionados en la entrada principal de Cite, sector Los Anacos, sobre la vía nacional, en jurisdicción de Barbosa. El siniestro se registró hacia las 5:00 p.m. y en él estuvieron involucrados un bus de servicio público de la empresa Reina, un vehículo tipo turbo y una camioneta de estacas.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este jueves 21 de mayo dejó una persona fallecida y varios lesionados en la entrada principal de Cite , sector Los Anacos , sobre la vía nacional, en jurisdicción de Barbosa.

El siniestro se registró hacia las 5:00 p.m. y en él estuvieron involucrados un bus de servicio público de la empresa Reina, un vehículo tipo turbo y una camioneta de estacas. De acuerdo con la información preliminar entregada por organismos de socorro, el conductor de la turbo quedó atrapado entre las retorcidas latas del vehículo debido a la fuerza del impacto.

Aunque unidades de emergencia y ciudadanos intentaron auxiliarlo, la víctima falleció en el lugar antes de ser trasladada a un centro asistencial, debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Entre las personas heridas se encuentra una niña que, al parecer, viajaba en brazos dentro de la camioneta de estacas y fue remitida de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.

Asimismo, el conductor de este vehículo presentó una lesión en la cabeza, mientras que el conductor del bus permanece bajo observación médica y su estado de salud sería delicado. Hasta el lugar llegaron ambulancias, organismos de socorro, unidades de la Policía Nacional y agentes de tránsito, quienes atendieron la emergencia y realizaron labores de rescate y control de la movilidad sobre la vía.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Santander inició las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar posibles responsabilidades





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidente De Tránsito Cite Los Anacos Viaja En Brazos Turbo Camioneta De Estacas Policía De Santander Investigaciones Responsabilidades

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De Ámsterdam a Tokio: Los destinos internacionales que conquistan a los viajeros colombianos este añoLas salidas del país incrementaron un 12,6% en el primer cuatrimestre de 2026, consolidando a Europa, Asia y Norteamérica como los destinos predilectos para las vacaciones.

Read more »

Surpresa en La Casa de los Famosos Colombia 2026: FAMILIARES NOMINARÁN A LOS FAMOSOS PARA FINALSLa presentadora Carla Giraldo reveló una noticia inédita y de última hora: en las últimas horas, el miércoles de nominación tendrá una 'bomba' que pocos se esperaban. Los familiares también podrán tomar parte en la nominación y el público votará hasta el final

Read more »

Netanyahu rechaza el trato a los activistas: “No se ajusta a los valores de Israel”El primer ministro reprendió a Ben Gvir por el trato a los integrantes de la Flotilla pero ordena deportarlos “lo antes posible”.

Read more »

Congreso anunció a los 10 aspirantes finales para la Contraloría: estos son los candidatosEstos son los diez candidatos finales para la elección de Contralor General de la República: reemplazarán a Carlos Hernán Rodríguez.

Read more »