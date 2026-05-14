Accidente de tránsito en Norte de Santander deja a varios estudiantes heridos

Un grave accidente de tránsito en el departamento Norte de Santander involucró a un bus escolar y dejó a varios estudiantes heridos. Según reportes preliminares, el vehículo pesado tuvo una falla mecánica en su sistema de frenos.

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este jueves 14 de mayo que involucró un bus escolar en el departamento del Norte de Santander y deja hasta el momento varios heridos.

Según reportes preliminares de las autoridades, los hechos ocurrieron en el sector conocido como la Curva de Los Parra a la altura de la vía que comunica hacia las veredas La Alianza y La Armenia. Por el momento los hechos aún son materia de investigación; sin embargo, los uniformados departamentales manejan la hipótesis de que el vehículo pesado tuvo una falla mecánica en su sistema de frenos.

Cuando se registró la tragedia, los vecinos aledaños a la zona salieron para ver qué había ocurrido, en ese instante se percataron del grave accidente y rápidamente llamaron a un equipo de socorro para que atendiera lo ocurrido. En medio de gritos y desesperación para poder sacar a los menores de edad, diferentes personas utilizaron su fuerza para retirarlos uno por uno. Igualmente, las autoridades indicaron que al menos 20 estudiantes resultaron afectados.

Al punto también llegaron diferentes ambulancias las cuáles sirvieron para trasladar a los heridos al puesto de salud de la cabecera municipal, donde reciben atención médica y permanecen bajo observación médica. Del mismo modo, otros cuatro menores de edad fueron trasladados al Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Gramalote. Dos más presentaron mayor gravedad de heridas, por lo que fueron trasladados hacia la ciudad de Cúcuta. Por fortuna, ningún menor de edad ha perdido la vida. Noticia en desarrollo FELIPE SANTANILLA AYALA REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIA





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