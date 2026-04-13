Accidente de Tránsito en Palacé: Dos Buses de Transporte Público Colisionan, Dejando Varios Heridos

Un grave accidente de tráfico en el sector de Palacé, Medellín, involucró a dos buses de transporte público, resultando en diez personas lesionadas y la interrupción del flujo vehicular. Las autoridades investigan las causas del accidente, mientras los equipos de emergencia trabajaron en el rescate y atención de los heridos.

Minuto30.com - Un grave accidente de tráfico ha generado una importante interrupción en la movilidad en el sector de Palacé , específicamente en la Carrera 50 a la altura de la calle 35, en las inmediaciones del barrio Perpetuo Socorro, perteneciente a la Comuna 10 - La Candelaria. El choque, que se produjo cerca del establecimiento comercial Madecentro, involucró a dos vehículos destinados al transporte público de pasajeros, dejando un balance inicial de diez personas heridas.

La escena del accidente y las labores de rescate fueron complejas, requiriendo la intervención inmediata de diversos equipos de emergencia. La magnitud del impacto demandó la presencia de los equipos de Atención Prehospitalaria (APH), la Policía Nacional y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se pronunció sobre lo ocurrido a través de su cuenta de la red social X, confirmando los detalles del operativo de rescate y la atención a los heridos. En su publicación, el alcalde destacó la rápida respuesta de los bomberos y de los servicios de emergencia, señalando la atención a las diez personas lesionadas y el rescate de uno de los conductores que quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina. La gravedad de la situación obligó a una coordinación eficiente para garantizar la seguridad y la atención médica de los afectados. La respuesta de los cuerpos de socorro fue rápida y efectiva, demostrando su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Las autoridades continuaron trabajando en el lugar para esclarecer las causas y determinar las responsabilidades del accidente.

Uno de los casos más delicados correspondió al conductor que quedó atrapado y fue liberado por los bomberos. Tras ser rescatado de los restos del vehículo, el conductor fue trasladado en estado delicado a una clínica en el sector de El Poblado para recibir atención médica urgente. La rápida atención médica fue crucial para intentar estabilizar su condición y brindarle el tratamiento necesario. Las autoridades médicas y los equipos de emergencia trabajaron en conjunto para asegurar que recibiera la atención más apropiada en el menor tiempo posible. La evaluación médica inicial y las medidas de soporte vital fueron fundamentales para la supervivencia del conductor. El traslado a la clínica especializada permitió el acceso a recursos y especialistas que podrían ser decisivos para su recuperación. Las labores de rescate y la posterior atención médica evidenciaron la importancia de la preparación y la coordinación de los servicios de emergencia en situaciones críticas como esta. Los equipos de rescate trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad de todos los involucrados.

En cuanto a los vehículos involucrados, las autoridades de tránsito en el lugar informaron que los automotores que participaron en el siniestro fueron: un autobús de la empresa Sotramed, con placa SNM-114, y un autobús de la ruta Circular 302, con placa STX-302. La investigación se centra en determinar las causas exactas del accidente. Aunque los peritos de movilidad están trabajando en el sitio para realizar el croquis y recolectar pruebas, se manejan versiones extraoficiales de testigos que sugieren que uno de los autobuses pudo haberse saltado un semáforo en rojo. Sin embargo, esta es solo una hipótesis inicial que requiere una investigación exhaustiva para establecer responsabilidades. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para analizar las evidencias, entrevistar a testigos y determinar las responsabilidades correspondientes. La recolección de pruebas, incluyendo testimonios, grabaciones y análisis técnicos, será crucial para determinar la secuencia de los hechos y las causas del accidente. La investigación buscará determinar si hubo fallos mecánicos, errores humanos o cualquier otra circunstancia que haya contribuido al accidente. La transparencia en la investigación y la pronta determinación de responsabilidades son esenciales para garantizar la justicia y prevenir futuros accidentes.





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